https://ria.ru/20231213/lavrov-1915486742.html

Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства

Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства

Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:52

2023-12-13T11:52

2023-12-13T11:52

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я долгие годы со своими израильскими коллегами, практически всеми, кто на этом посту побывал, в таких беседах откровенных говорил, рассматривая неуступчивую позицию Израиля по палестинскому вопросу, говорил, что неурегулированность создания палестинского государства является, наверное, единственным и наиболее существенным фактором, который подпитывает экстремизм на всем Ближнем Востоке", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20231213/palestina-1915482764.html

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Дарья Буймова

в мире, ближний восток, россия, израиль, сергей лавров, совет федерации рф