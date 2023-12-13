https://ria.ru/20231213/lavrov-1915486742.html
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства
Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:52
2023-12-13T11:52
2023-12-13T11:52
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я долгие годы со своими израильскими коллегами, практически всеми, кто на этом посту побывал, в таких беседах откровенных говорил, рассматривая неуступчивую позицию Израиля по палестинскому вопросу, говорил, что неурегулированность создания палестинского государства является, наверное, единственным и наиболее существенным фактором, который подпитывает экстремизм на всем Ближнем Востоке", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231213/palestina-1915482764.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, израиль, сергей лавров, совет федерации рф
В мире, Ближний Восток, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства
Лавров: неурегулированность с палестинским государством подпитывает экстремизм