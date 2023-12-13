Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915486742.html
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства
Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:52
2023-12-13T11:52
в мире
ближний восток
россия
израиль
сергей лавров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я долгие годы со своими израильскими коллегами, практически всеми, кто на этом посту побывал, в таких беседах откровенных говорил, рассматривая неуступчивую позицию Израиля по палестинскому вопросу, говорил, что неурегулированность создания палестинского государства является, наверное, единственным и наиболее существенным фактором, который подпитывает экстремизм на всем Ближнем Востоке", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231213/palestina-1915482764.html
ближний восток
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, израиль, сергей лавров, совет федерации рф
В мире, Ближний Восток, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Лавров рассказал о неурегулированности вопроса палестинского государства

Лавров: неурегулированность с палестинским государством подпитывает экстремизм

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Неурегулированность проблемы создания палестинского государства является единственным и главным фактором, подпитывающим экстремизм на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я долгие годы со своими израильскими коллегами, практически всеми, кто на этом посту побывал, в таких беседах откровенных говорил, рассматривая неуступчивую позицию Израиля по палестинскому вопросу, говорил, что неурегулированность создания палестинского государства является, наверное, единственным и наиболее существенным фактором, который подпитывает экстремизм на всем Ближнем Востоке", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина
11:37
 
В миреБлижний ВостокРоссияИзраильСергей ЛавровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала