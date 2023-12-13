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Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция - РИА Новости, 13.12.2023
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11:07 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915474572.html
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:07
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совет федерации рф
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
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Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
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совет федерации рф, сергей лавров, видео
Совет Федерации РФ, Сергей Лавров
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
2023-12-13T11:07
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Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
 
Совет Федерации РФСергей Лавров
 
 
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