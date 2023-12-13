https://ria.ru/20231213/lavrov-1915474572.html
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:07
2023-12-13T11:07
2023-12-13T11:07
совет федерации рф
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915449254_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_88a5afa6704530acdc07bcb1b1e9f4f2.jpg
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
2023-12-13T11:07
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, сергей лавров, видео
Совет Федерации РФ, Сергей Лавров
Лавров на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
2023-12-13T11:07
true
PT1S
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации.