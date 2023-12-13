https://ria.ru/20231213/kitay-1915495404.html
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:24
2023-12-13T12:24
2023-12-13T12:25
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. "Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента – это достаточно солидная цифра. Почти половина – китайцы воспользовались, следующие – индийцы, саудовцы, - конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. "Жизнь на месте не стоит: у нас вот и с Китайской Народной Республикой уже движение идет по безвизовому режиму для группового туризма… Процесс будет продолжаться", - добавил Лавров.
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новости - туризм, китай, россия, сергей лавров, совет федерации рф
Новости - Туризм, Китай, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров
Лавров: из 120 тысяч электронных виз половина приходится на китайскую сторону