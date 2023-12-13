Рейтинг@Mail.ru
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 13.12.2023 (обновлено: 12:25 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kitay-1915495404.html
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:24
2023-12-13T12:25
новости - туризм
китай
россия
сергей лавров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797535_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_fa563f3a236e98c3281f422045a37f0e.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. "Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента – это достаточно солидная цифра. Почти половина – китайцы воспользовались, следующие – индийцы, саудовцы, - конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. "Жизнь на месте не стоит: у нас вот и с Китайской Народной Республикой уже движение идет по безвизовому режиму для группового туризма… Процесс будет продолжаться", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20231212/kitay-1915314400.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797535_940:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_76f5723d2418139fe9ff52d71c7205d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, китай, россия, сергей лавров, совет федерации рф
Новости - Туризм, Китай, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай, заявил Лавров

Лавров: из 120 тысяч электронных виз половина приходится на китайскую сторону

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВизовый отдел
Визовый отдел - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Визовый отдел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону.
"Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента – это достаточно солидная цифра. Почти половина – китайцы воспользовались, следующие – индийцы, саудовцы, - конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", - сказал министр, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Жизнь на месте не стоит: у нас вот и с Китайской Народной Республикой уже движение идет по безвизовому режиму для группового туризма… Процесс будет продолжаться", - добавил Лавров.
Статуя богини находится на насыпном острове - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань
Вчера, 15:19
 
Новости - ТуризмКитайРоссияСергей ЛавровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала