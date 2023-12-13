https://ria.ru/20231213/kisida-1915443428.html

Оппозиция Японии подала проект резолюции о недоверии правительству Кисиды

Оппозиция Японии подала проект резолюции о недоверии правительству Кисиды - РИА Новости, 13.12.2023

Оппозиция Японии подала проект резолюции о недоверии правительству Кисиды

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды на фоне скандала вокруг... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:41

2023-12-13T07:41

2023-12-13T07:41

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ТОКИО, 13 дек – РИА Новости. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды на фоне скандала вокруг системы "откатов", существовавшей в правящей Либерально-демократической партии, сообщило агентство Киодо. "В ЛДП подозрения о теневых деньгах стали хроническими, она неспособна сформировать новое правительство", - сказал после подачи проекта глава партии конституционных демократов Кэнта Идзуми. Сегодня последний день работы парламента. Проект будет рассмотрен на сессии позднее в среду. По закону, в случае принятия резолюции в 10-дневный срок правительство должно или в полном составе подать в отставку, или премьер-министр должен объявить о роспуске парламента и назначении новых выборов, чтобы узнать волю народа. Однако в данном случае такое течение событий исключено – правящей коалиции принадлежит большинство в нижней палате и резолюция о объявлении вотума недоверия правительству гарантированно не будет принята. Накануне был отклонен проект резолюции о вотуме недоверия "правой руке" премьер-министра Фумио Кисиды генеральному секретарю правительства Хирокадзу Мацуно. Однако, как ожидается, ему все-таки придется покинуть свой пост вместе с еще тремя министрами по решению Кисиды в четверг. Скандал, который набирает обороты в Японии и который будет стоить портфелей четырем министрам и как минимум пяти их заместителям и нескольким членам партийного руководства, начинался с того, что обнаружилось разночтение между реально поступавшими на счета фракций экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ и крупного партийного функционера Тосиро Никая средствами и суммами, указанными в финансовой отчетности. Дальнейшее расследование, которое ведет особый отдел Токийской прокуратуры, показало, что разница поступала в карман депутатам и также не указывалась ими как доход. Стало известно, что сокрытием доходов, но в меньших объемах, грешила и фракция премьер-министра Кисиды, которую он спешно покинул на прошлой неделе. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того, чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние пять лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. При этом суммы "откатов" заметно отличались. Так, среди депутатов Ясутада Оно за пять лет получил более 50 миллионов иен (около 350 тысяч долларов), Ёситака Икэда и Яити Танигава - каждый по 40 миллионов иен (280 тысяч долларов). Ожидается, что после окончания парламентской сессии 13 декабря премьер-министр Фумио Кисида произведет перестановки в правительстве и руководстве партии. Как ожидается, свои посты покинут четыре министра, включая генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, и 11 их заместителей.

https://ria.ru/20230917/otstavka-1896844472.html

https://ria.ru/20231212/yaponiya-1915219511.html

https://ria.ru/20231212/ieroglif-1915219363.html

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в мире, япония, сша, россия, фумио кисида, хирокадзу мацуно, синдзо абэ