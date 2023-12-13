https://ria.ru/20231213/kanikuly-1915494711.html
Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратиться за кредитными каникулами,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:23
2023-12-13T12:23
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023 года. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев. Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов. Новый закон продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратится к кредитору за кредитными каникулами. А для ООО в составе одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов. Помимо этого, закон предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но поручительств по кредитам это не касается - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Это несправедливо, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств, отмечал сенатор. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20231212/vyplata-1915423135.html
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госдума рф, совет федерации рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия
Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
ГД продлила на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации.
Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023 года. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев.
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Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов.
Новый закон продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратится к кредитору за кредитными каникулами. А для ООО в составе одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов.
Помимо этого, закон предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но поручительств по кредитам это не касается - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак
. Это несправедливо, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств, отмечал сенатор.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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