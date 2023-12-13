https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915428136.html

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.12.2023

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Охотском море, неподалеку от западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:13

2023-12-13T01:13

2023-12-13T11:37

происшествия

камчатка

охотское море

камчатский край

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Охотском море, неподалеку от западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах от поселка Усть-Большерецк Камчатского края. Глубина залегания очага составила 443 километра под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,1", — говорится в сообщении. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html

камчатка

охотское море

камчатский край

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происшествия, камчатка, охотское море, камчатский край, российская академия наук