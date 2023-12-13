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У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.12.2023
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01:13 13.12.2023 (обновлено: 11:37 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915428136.html
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 13.12.2023
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Охотском море, неподалеку от западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:13
2023-12-13T11:37
происшествия
камчатка
охотское море
камчатский край
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Охотском море, неподалеку от западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах от поселка Усть-Большерецк Камчатского края. Глубина залегания очага составила 443 километра под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,1", — говорится в сообщении. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html
камчатка
охотское море
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происшествия, камчатка, охотское море, камчатский край, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Охотское море, Камчатский край, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива
Вид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Охотском море, неподалеку от западного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"Эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах от поселка Усть-Большерецк Камчатского края. Глубина залегания очага составила 443 километра под морским дном. Магнитуда в эпицентре 5,1", — говорится в сообщении.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
 
ПроисшествияКамчаткаОхотское мореКамчатский крайРоссийская академия наук
 
 
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