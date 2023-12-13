https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html

Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля

Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля

Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:36

2023-12-13T11:36

2023-12-13T11:45

израиль

россия

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрозе безопасности Израиля", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Кирилл Волков

израиль, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году