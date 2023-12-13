https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля
Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:36
2023-12-13T11:36
2023-12-13T11:45
израиль
россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрозе безопасности Израиля", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля
Лавров: Россия всегда призывает не создавать рисков безопасности Израиля