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Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
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11:36 13.12.2023 (обновлено: 11:45 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля
Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:36
2023-12-13T11:45
израиль
россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрозе безопасности Израиля", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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израиль, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал не создавать рисков безопасности Израиля

Лавров: Россия всегда призывает не создавать рисков безопасности Израиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в контактах с Израилем и другими арабскими странами всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности Израиля, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрозе безопасности Израиля", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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ИзраильРоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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