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Исследование показало, сколько готовы потратить россияне на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
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02:06 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/issledovanie-1915430748.html
Исследование показало, сколько готовы потратить россияне на Новый год
Исследование показало, сколько готовы потратить россияне на Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Исследование показало, сколько готовы потратить россияне на Новый год
Большинство россиян готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей, при этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:06
2023-12-13T02:06
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей, при этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для торжества, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В реальности две трети (64%) готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей", - выяснили специалисты, опросив 2 тысячи человек по всей России в ноябре 2023 года. Согласно материалам, бюджет на соответствующие траты от 50 тысяч до 100 тысяч рублей есть у 21,1% опрошенных, 6,9% готовы отдать на праздники от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Еще 4% располагают средствами от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Тех, кто может позволить себе новогодний отдых дороже 200 тысяч рублей, оказалось 2,4%, дороже 300 тысяч – 1,6%. При этом только четверть опрошенных (26%) считают, что суммы до 50 тысяч на торжества достаточно, выяснили авторы исследования. Почти треть россиян (30,4%) считают, что для хорошего отдыха семьей на новогодние праздники требуется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А остальные и вовсе считают, что требуется больше средств на отдых. Так, 13,2% россиян, считают, что хороший отдых на новогодние каникулы на семью обойдется от 100 тысяч до 150 тысяч рублей и примерно столько же (14,8%) назвали приемлемой для этих целей сумму от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 8% оценили хороший отдых более чем в 200 тысяч рублей. И, наконец, 7,6% – более чем в 300 тысяч рублей. Также исследователи выяснили, что 42,5% россиян ни при каких условиях не будут экономить на новогодних подарках детям, а каждый пятый (20,2%) - на презентах друзьям и родственникам. Еще 18,2% заявили, что не станут сокращать расходы на новогодний стол, а 13,1% – на подарок самому себе, 6% не готовы отказаться от новогоднего путешествия, даже если будут испытывать финансовые трудности.
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Исследование показало, сколько готовы потратить россияне на Новый год

Webbankir: большинство россиян готовы потратить на Новый год до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Праздничное украшение Москвы к Новому году. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей, при этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для торжества, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В реальности две трети (64%) готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей", - выяснили специалисты, опросив 2 тысячи человек по всей России в ноябре 2023 года.
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Согласно материалам, бюджет на соответствующие траты от 50 тысяч до 100 тысяч рублей есть у 21,1% опрошенных, 6,9% готовы отдать на праздники от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Еще 4% располагают средствами от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Тех, кто может позволить себе новогодний отдых дороже 200 тысяч рублей, оказалось 2,4%, дороже 300 тысяч – 1,6%.
При этом только четверть опрошенных (26%) считают, что суммы до 50 тысяч на торжества достаточно, выяснили авторы исследования. Почти треть россиян (30,4%) считают, что для хорошего отдыха семьей на новогодние праздники требуется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А остальные и вовсе считают, что требуется больше средств на отдых.
Так, 13,2% россиян, считают, что хороший отдых на новогодние каникулы на семью обойдется от 100 тысяч до 150 тысяч рублей и примерно столько же (14,8%) назвали приемлемой для этих целей сумму от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 8% оценили хороший отдых более чем в 200 тысяч рублей. И, наконец, 7,6% – более чем в 300 тысяч рублей.
Также исследователи выяснили, что 42,5% россиян ни при каких условиях не будут экономить на новогодних подарках детям, а каждый пятый (20,2%) - на презентах друзьям и родственникам. Еще 18,2% заявили, что не станут сокращать расходы на новогодний стол, а 13,1% – на подарок самому себе, 6% не готовы отказаться от новогоднего путешествия, даже если будут испытывать финансовые трудности.
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