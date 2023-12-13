https://ria.ru/20231213/gaza-1915495937.html

Нидерланды объяснили, почему воздержались при голосовании по Газе

Нидерланды объяснили, почему воздержались при голосовании по Газе - РИА Новости, 13.12.2023

Нидерланды объяснили, почему воздержались при голосовании по Газе

Нидерланды воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции по сектору Газа из-за отсутствия ясности относительного временного характера... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:27

2023-12-13T12:27

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ГААГА, 13 дек - РИА Новости. Нидерланды воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции по сектору Газа из-за отсутствия ясности относительного временного характера гуманитарного прекращения огня и отсутствия ссылки на нападения ХАМАС, говорится в заявлении МИД страны. Во вторник Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10. Воздержались 23. Как отметили в МИД королевства, резолюция содержит много положений, которые Нидерланды поддерживают, таких, как призыв к безотлагательному освобождению заложников, призыв к обеим сторонам соблюдать международное гуманитарное право и глубокая озабоченность гуманитарным положением в секторе Газа. "Однако отсутствие ясности относительно временного характера гуманитарного прекращения огня в тексте создает путаницу. Мы попытались соответствующим образом изменить текст, но наши предложения, к сожалению, не были приняты, поскольку текст не был открыт для дальнейших обсуждений. В резолюции также отсутствует ссылка на отвратительные нападения ХАМАС. По этим соображениям Королевство Нидерландов воздержалось при принятии резолюции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества). Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности, в вопросе защиты гражданских лиц. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231213/nebenzya-1915432569.html

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