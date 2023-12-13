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Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 13.12.2023
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12:47 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/fukusima-1915500421.html
Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"
Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 13.12.2023
Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"
Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:47
2023-12-13T12:47
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сергей лавров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть обязанности у секретариата МАГАТЭ уделять этому вопросу особое внимание. Они периодически представляют доклады, которые не носят такого тревожного характера, так я скажу, но которые, все-таки, не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Министр добавил, что Москва передала МАГАТЭ список российских лабораторий, которые могут проводить анализ соответствующих субстанций, в том числе воды и попросила организацию включить эти лаборатории "в список тех, кто будет следить за качеством по мере реализации этого японского проекта". "Нас заверили, что со следующего года они (лаборатории - ред.) будут привлекаться", - заключил Лавров. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html
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в мире, япония, китай, россия, сергей лавров, магатэ, аэс "фукусима", совет федерации рф
В мире, Япония, Китай, Россия, Сергей Лавров, МАГАТЭ, АЭС "Фукусима", Совет Федерации РФ
Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"

Лавров: доклады МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима" не вызывают тревоги

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть обязанности у секретариата МАГАТЭ уделять этому вопросу особое внимание. Они периодически представляют доклады, которые не носят такого тревожного характера, так я скажу, но которые, все-таки, не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Министр добавил, что Москва передала МАГАТЭ список российских лабораторий, которые могут проводить анализ соответствующих субстанций, в том числе воды и попросила организацию включить эти лаборатории "в список тех, кто будет следить за качеством по мере реализации этого японского проекта".
"Нас заверили, что со следующего года они (лаборатории - ред.) будут привлекаться", - заключил Лавров.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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