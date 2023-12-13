https://ria.ru/20231213/fukusima-1915500421.html

Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"

Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 13.12.2023

Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"

Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:47

2023-12-13T12:47

2023-12-13T12:47

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть обязанности у секретариата МАГАТЭ уделять этому вопросу особое внимание. Они периодически представляют доклады, которые не носят такого тревожного характера, так я скажу, но которые, все-таки, не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Министр добавил, что Москва передала МАГАТЭ список российских лабораторий, которые могут проводить анализ соответствующих субстанций, в том числе воды и попросила организацию включить эти лаборатории "в список тех, кто будет следить за качеством по мере реализации этого японского проекта". "Нас заверили, что со следующего года они (лаборатории - ред.) будут привлекаться", - заключил Лавров. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html

https://ria.ru/20230911/fukusima-1895457455.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, россия, сергей лавров, магатэ, аэс "фукусима", совет федерации рф