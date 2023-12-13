Лавров рассказал о докладах МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима"
Лавров: доклады МАГАТЭ после сброса воды с АЭС "Фукусима" не вызывают тревоги
© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Доклады МАГАТЭ после сброса в океан воды с АЭС "Фукусима" пока не носят тревожного характера, но ряд вопросов в рамках данного проекта пока остаются без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть обязанности у секретариата МАГАТЭ уделять этому вопросу особое внимание. Они периодически представляют доклады, которые не носят такого тревожного характера, так я скажу, но которые, все-таки, не исчерпывают окончательно эту тему, потому что многие вопросы остаются неотвеченными", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Министр добавил, что Москва передала МАГАТЭ список российских лабораторий, которые могут проводить анализ соответствующих субстанций, в том числе воды и попросила организацию включить эти лаборатории "в список тех, кто будет следить за качеством по мере реализации этого японского проекта".
"Нас заверили, что со следующего года они (лаборатории - ред.) будут привлекаться", - заключил Лавров.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.