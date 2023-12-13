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Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП - РИА Новости, 13.12.2023
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15:28 13.12.2023 (обновлено: 16:40 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/dtp-1915550920.html
Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП
Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП - РИА Новости, 13.12.2023
Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП
Автобус с учителями из Костромской области, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, несколько педагогов... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:28
2023-12-13T16:40
москва
костромская область
происшествия
сергей ситников
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Автобус с учителями из Костромской области, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, несколько педагогов пострадали, а водитель погиб, сообщает администрация Костромской области.По данным обладминистрации, делегация Костромской области в составе преподавателей и руководителей образовательных организаций региона сегодня выехала в Москву для участия в торжественном мероприятии, приуроченном к закрытию Года педагога и наставника."По информации оперативных служб, сегодня на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей автобус с костромскими учителями попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель погиб", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов."По личной просьбе главы региона Сергея Ситникова к месту аварии уже направлено два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС для сопровождения. Педагогов разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием, окажут психологическую помощь и доставят домой", - сообщает обладминистрация.
https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html
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москва, костромская область, происшествия, сергей ситников, владимирская область
Москва, Костромская область, Происшествия, Сергей Ситников, Владимирская область
Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП

Автобус с костромскими учителями, направлявшимися в Москву, попал в ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Автобус с учителями из Костромской области, ехавшими в Москву на торжество, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, несколько педагогов пострадали, а водитель погиб, сообщает администрация Костромской области.
По данным обладминистрации, делегация Костромской области в составе преподавателей и руководителей образовательных организаций региона сегодня выехала в Москву для участия в торжественном мероприятии, приуроченном к закрытию Года педагога и наставника.
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"По информации оперативных служб, сегодня на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей автобус с костромскими учителями попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель погиб", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе выйти на профильные структуры соседних регионов для организации сопровождения педагогов.
"По личной просьбе главы региона Сергея Ситникова к месту аварии уже направлено два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС для сопровождения. Педагогов разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием, окажут психологическую помощь и доставят домой", - сообщает обладминистрация.
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