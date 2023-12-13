https://ria.ru/20231213/bulaev-1915494244.html
В ЦИК призвали создать безопасные условия для голосования в новых регионах
В ЦИК призвали создать безопасные условия для голосования в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2023
В ЦИК призвали создать безопасные условия для голосования в новых регионах
Необходимо создать такие условия жителям новых территорий для реализации избирательного права и избиркомам для исполнения своих полномочий, которые обеспечат... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:21
2023-12-13T12:21
2023-12-13T12:21
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Необходимо создать такие условия жителям новых территорий для реализации избирательного права и избиркомам для исполнения своих полномочий, которые обеспечат безопасность, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Проводить выборы в условиях военного положения – задача непростая, надо не только создать необходимые условия для реализации избирателям, проживающим на данных территориях, реализации своего активного избирательного права, а избирательным комиссиям условия для эффективного качественного исполнения своих полномочий, но и сделать так, чтобы эти условия обеспечивали безопасность как избирателей, так и членов избиркомов", - подчеркнул Булаев на заседании ЦИК, говоря о проведении выборов президента РФ в 2024 году в новых субъектах России. Зампред ЦИК также отметил, что все структуры имеют четкие представления о той работе, которую им предстоит проделать. "Все прекрасно понимают задачи, которые перед нами стоят, все понимают, какой план действий есть у каждой структуры. В этом понимании и есть залог того, что избирательная кампания будет проведена вопреки всему и будет проведена на высоком организационном уровне. Избиратель сможет безопасно проголосовать, а члены комиссии смогут безопасно работать в эти дни", - добавил Булаев. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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политика, россия, николай булаев, совет федерации рф
Политика, Россия, Николай Булаев, Совет Федерации РФ
В ЦИК призвали создать безопасные условия для голосования в новых регионах
Булаев призвал создать безопасные условия для голосования в новых регионах
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Необходимо создать такие условия жителям новых территорий для реализации избирательного права и избиркомам для исполнения своих полномочий, которые обеспечат безопасность, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Проводить выборы в условиях военного положения – задача непростая, надо не только создать необходимые условия для реализации избирателям, проживающим на данных территориях, реализации своего активного избирательного права, а избирательным комиссиям условия для эффективного качественного исполнения своих полномочий, но и сделать так, чтобы эти условия обеспечивали безопасность как избирателей, так и членов избиркомов", - подчеркнул Булаев на заседании ЦИК, говоря о проведении выборов президента РФ в 2024 году в новых субъектах России.
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Зампред ЦИК также отметил, что все структуры имеют четкие представления о той работе, которую им предстоит проделать.
"Все прекрасно понимают задачи, которые перед нами стоят, все понимают, какой план действий есть у каждой структуры. В этом понимании и есть залог того, что избирательная кампания будет проведена вопреки всему и будет проведена на высоком организационном уровне. Избиратель сможет безопасно проголосовать, а члены комиссии смогут безопасно работать в эти дни", - добавил Булаев.
Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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