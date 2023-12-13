https://ria.ru/20231213/bayden-1915431658.html
Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским
Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским - РИА Новости, 13.12.2023
Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским
Президент США Джо Байден оговорился на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, собравшись "задавать вопросы" присутствовавшим на мероприятии журналистам. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:29
2023-12-13T02:29
2023-12-13T11:22
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, собравшись "задавать вопросы" присутствовавшим на мероприятии журналистам."Смотрите, сейчас мы будем по очереди задавать вопросы. В общей сложности каждый из нас задаст по два вопроса. Я задам первый вопрос", — сказал Байден после вступительной речи обоих лидеров.Почти сразу глава Белого дома исправился, сказав со смехом, что "узнает" журналиста, который должен задать первый вопрос, после чего обратился по имени к одному из репортеров.Байдена неоднократно ловили на использовании шпаргалок, где были указаны ключевые тезисы выступлений и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах с их фотографиями и вопросами, которые они планируют задать.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США, — это совершенно нормально, адресующих их журналистов выбирают заранее.Визит Зеленского в столицу США проходит на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Карин Жан-Пьер
Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским
Байден оговорился на пресс-конференции с Зеленским, собравшись задавать вопросы