Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ
Рособрнадзор: арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ
Школьники перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на едином государственном экзамене, для этого нужно разработать образовательный стандарт, учебники, провести их апробацию и подготовить преподавателей, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
«
"Нужно разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию. Параллельно необходимо подготовить педагогические кадры для преподавания арабского языка в школах. После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний", - говорится в сообщении.
«
"Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим", - добавил в свою очередь глава ведомства Анзор Музаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что предложения по поводу преподавания арабского языка в школах поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность его изучения в школах, сейчас российские школьники могут обучаться и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, а арабский язык в перспективе также может появиться как дополнительный, который при желании школьники смогут изучать.
«
"Президент Российской Федерации был с почетом встречен в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь", - подчеркнул глава Рособрнадзора.
Он также предложил исламским университетам наряду с теологическими специальностями аккредитовывать программы подготовки преподавателей арабского языка и обучать студентов по этой специальности.