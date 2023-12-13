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Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ - РИА Новости, 13.12.2023
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17:15 13.12.2023 (обновлено: 17:54 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/arabskiy-1915583983.html
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ - РИА Новости, 13.12.2023
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на едином государственном экзамене, для этого нужно разработать образовательный стандарт, учебники,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:15
2023-12-13T17:54
общество
россия
саудовская аравия
оаэ
сергей кравцов
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на едином государственном экзамене, для этого нужно разработать образовательный стандарт, учебники, провести их апробацию и подготовить преподавателей, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора. "Нужно разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию. Параллельно необходимо подготовить педагогические кадры для преподавания арабского языка в школах. После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний", - говорится в сообщении. "Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим", - добавил в свою очередь глава ведомства Анзор Музаев, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что предложения по поводу преподавания арабского языка в школах поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность его изучения в школах, сейчас российские школьники могут обучаться и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, а арабский язык в перспективе также может появиться как дополнительный, который при желании школьники смогут изучать. "Президент Российской Федерации был с почетом встречен в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь", - подчеркнул глава Рособрнадзора. Он также предложил исламским университетам наряду с теологическими специальностями аккредитовывать программы подготовки преподавателей арабского языка и обучать студентов по этой специальности.
https://ria.ru/20231129/ege-1912710245.html
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общество, россия, саудовская аравия, оаэ, сергей кравцов, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сергей Кравцов, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ

Рособрнадзор: арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ
Школьники перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на едином государственном экзамене, для этого нужно разработать образовательный стандарт, учебники, провести их апробацию и подготовить преподавателей, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
«
"Нужно разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию. Параллельно необходимо подготовить педагогические кадры для преподавания арабского языка в школах. После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний", - говорится в сообщении.
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«
"Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим", - добавил в свою очередь глава ведомства Анзор Музаев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что предложения по поводу преподавания арабского языка в школах поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность его изучения в школах, сейчас российские школьники могут обучаться и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, а арабский язык в перспективе также может появиться как дополнительный, который при желании школьники смогут изучать.
«
"Президент Российской Федерации был с почетом встречен в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь", - подчеркнул глава Рособрнадзора.
Он также предложил исламским университетам наряду с теологическими специальностями аккредитовывать программы подготовки преподавателей арабского языка и обучать студентов по этой специальности.
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