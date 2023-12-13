Рейтинг@Mail.ru
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 13.12.2023 (обновлено: 12:41 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/advokat-1915498804.html
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой - РИА Новости, 13.12.2023
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой
Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО по различным причинам, вплоть до бытовых, такое РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:40
2023-12-13T12:41
санкт-петербург
галина старовойтова
госдума рф
дмитрий аграновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО по различным причинам, вплоть до бытовых, такое - не редкость, это не лишает возможности попросить о досрочном освобождении снова, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее Акишин отозвал свое ходатайство об УДО. Причину он не объяснил, и имел на это право, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, лишь попросив "прощения за форс-мажор". "Такая практика довольно распространена, даже у меня были такие случаи. Причины могут быть самыми различными - например, он мог понять, что ходатайство будет рассмотрено не в его пользу. Или администрация колонии выступила против УДО, а это снижает шансы на освобождение. Могут быть и чисто бытовые причины, например, болезнь", - отметил Аграновский. Собеседник добавил, что закон не запрещает осужденному вновь подать ходатайство "хоть завтра". "Но если бы его рассмотрели и отказали, то в следующий раз можно обращаться в суд только через полгода", - пояснил адвокат.
https://ria.ru/20221128/fond-1834707351.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, галина старовойтова, госдума рф, дмитрий аграновский
Санкт-Петербург, Галина Старовойтова, Госдума РФ, Дмитрий Аграновский
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой

Адвокат: отзыв ходатайства об УДО — не редкость, подать снова можно хоть завтра

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО по различным причинам, вплоть до бытовых, такое - не редкость, это не лишает возможности попросить о досрочном освобождении снова, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее Акишин отозвал свое ходатайство об УДО. Причину он не объяснил, и имел на это право, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, лишь попросив "прощения за форс-мажор".
«
"Такая практика довольно распространена, даже у меня были такие случаи. Причины могут быть самыми различными - например, он мог понять, что ходатайство будет рассмотрено не в его пользу. Или администрация колонии выступила против УДО, а это снижает шансы на освобождение. Могут быть и чисто бытовые причины, например, болезнь", - отметил Аграновский.
Собеседник добавил, что закон не запрещает осужденному вновь подать ходатайство "хоть завтра". "Но если бы его рассмотрели и отказали, то в следующий раз можно обращаться в суд только через полгода", - пояснил адвокат.
Народный депутат РСФСР Галина Старовойтова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
28 ноября 2022, 11:41
 
Санкт-ПетербургГалина СтаровойтоваГосдума РФДмитрий Аграновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала