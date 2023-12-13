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Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой - РИА Новости, 13.12.2023
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой
Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО по различным причинам, вплоть до бытовых, такое РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:40
2023-12-13T12:40
2023-12-13T12:41
санкт-петербург
галина старовойтова
госдума рф
дмитрий аграновский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО по различным причинам, вплоть до бытовых, такое - не редкость, это не лишает возможности попросить о досрочном освобождении снова, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее Акишин отозвал свое ходатайство об УДО. Причину он не объяснил, и имел на это право, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, лишь попросив "прощения за форс-мажор". "Такая практика довольно распространена, даже у меня были такие случаи. Причины могут быть самыми различными - например, он мог понять, что ходатайство будет рассмотрено не в его пользу. Или администрация колонии выступила против УДО, а это снижает шансы на освобождение. Могут быть и чисто бытовые причины, например, болезнь", - отметил Аграновский. Собеседник добавил, что закон не запрещает осужденному вновь подать ходатайство "хоть завтра". "Но если бы его рассмотрели и отказали, то в следующий раз можно обращаться в суд только через полгода", - пояснил адвокат.
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санкт-петербург, галина старовойтова, госдума рф, дмитрий аграновский
Санкт-Петербург, Галина Старовойтова, Госдума РФ, Дмитрий Аграновский
Адвокат прокомментировал отзыв ходатайства об УДО убийцы Старовойтовой
Адвокат: отзыв ходатайства об УДО — не редкость, подать снова можно хоть завтра