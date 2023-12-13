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В Новгородской области будут штрафовать за склонение к абортам - РИА Новости, 13.12.2023
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17:29 13.12.2023 (обновлено: 17:31 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/abort-1915587961.html
В Новгородской области будут штрафовать за склонение к абортам
В Новгородской области будут штрафовать за склонение к абортам - РИА Новости, 13.12.2023
В Новгородской области будут штрафовать за склонение к абортам
За склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Новгородской области будут штрафовать на сумму от 3 до 200 тысяч рублей, передает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:29
2023-12-13T17:31
новгородская область
общество
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. За склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Новгородской области будут штрафовать на сумму от 3 до 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о запрете склонения к абортам внес губернатор Андрей Никитин. Депутаты областной думы на очередном заседании в среду его поддержали. При нарушении закона грозит штраф – депутаты приняли также изменения в областной закон "Об административных правонарушениях". "Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию (беременности) на территории Новгородской области, выразившееся в совершении действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом, если эти действия не подпадают под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от двадцати пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; юридических лиц - от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей", - говорится в законе. Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт. При этом информирование врачом беременной женщины не является склонением к аборту. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
https://ria.ru/20231208/abort-1914551139.html
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новгородская область, общество, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Общество, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области будут штрафовать за склонение к абортам

В Новгородской области введут штраф до 200 тысяч рублей за склонение к абортам

© iStock.com / MariakrayКабинет гинеколога
Кабинет гинеколога - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Mariakray
Кабинет гинеколога. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. За склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Новгородской области будут штрафовать на сумму от 3 до 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект о запрете склонения к абортам внес губернатор Андрей Никитин. Депутаты областной думы на очередном заседании в среду его поддержали. При нарушении закона грозит штраф – депутаты приняли также изменения в областной закон "Об административных правонарушениях".
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"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию (беременности) на территории Новгородской области, выразившееся в совершении действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом, если эти действия не подпадают под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от двадцати пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; юридических лиц - от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей", - говорится в законе.
Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт.
При этом информирование врачом беременной женщины не является склонением к аборту.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
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