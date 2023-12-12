Опрос: интерес россиян к товарам для зимнего спорта увеличился в три раза
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В преддверии горнолыжного сезона интерес россиян к товарам для занятий зимними видами спорта увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ООО "Маркетплейс" со ссылкой на совместное исследование со страховой компанией "СберСтрахование".
Больше всего товаров для зимних видов спорта заказали жители Москвы и Подмосковья (по 21% соответственно), Санкт-Петербурга (7%), Республики Татарстан (5%), а также Свердловской области и Республики Башкортостан (по 4%). Среди всех покупок, связанных с зимними дисциплинами и экипировкой, лидирует одежду, которая защищает от холода. Так, 49% от всех заказов составили термобелье и изотермические комбинезоны. Следующими по популярности товарами стали аксессуары: горнолыжные шапки, перчатки, маски и очки. Вместе они составили 27% от всех покупок. Оставшиеся заказы распределились между спортивным инвентарем, говорится в сообщении.
Так из всех направлений зимнего спорта, аналитики отметили наибольший интерес пользователей сервиса к хоккею. На экипировку и снаряды пришлось 29% покупок направления. А больше всего заказов сделали жители Хабаровского края. Вторым по популярности стало близкое направление — ледовые коньки 25%. Следом с 23% и 12% беговые и горные лыжи, соответственно. Интерес к сноубордингу немного ниже: доля заказов досок и комплектующих составила 11%.
"Активный образ жизни — залог крепкого здоровья, но он несет в себе риски. Все больше россиян находят решение в страховании <…>. Люди хотят быть уверенными, что при необходимости быстро получат квалифицированную помощь, а новогодние праздники не омрачатся долгим ожиданием в травмпункте <…>", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора СберСтрахования.