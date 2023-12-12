https://ria.ru/20231212/turisty-1915239262.html

Эксперты рассказали, из каких стран в Россию приезжают туристы

Эксперты рассказали, из каких стран в Россию приезжают туристы - РИА Новости, 12.12.2023

Эксперты рассказали, из каких стран в Россию приезжают туристы

В зимние месяцы 2023 года большую часть турпотока в Россию составляют путешественники из стран Ближнего Востока, на них приходится 38 процентов от всех... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:42

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В зимние месяцы 2023 года большую часть турпотока в Россию составляют путешественники из стран Ближнего Востока, на них приходится 38 процентов от всех выполненных бронирований, сообщает RTN со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.ru.Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана, говорится в исследовании.Глава комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович подтвердил данные. "Действительно, гости из ОАЭ лидируют по турпотоку в Россию этой зимой. Этому способствует налаженное авиасообщение между странами, положительный имидж, также среди прилетающих пассажиров очень много бизнес-туристов. 80 процентов из них выбирают для поездки Москву, предпочитая отели категории "четыре и пять звезд", – отметил он.По данным сервиса, жители Европы совершают почти четверть от всех бронирований, сделанных иностранцами, тогда как в прошлом году на них приходилась большая часть – 32 процента. Чаще всего поездки в нашу страну планируют туристы из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии.Путешественники из Азии этой зимой совершили 19 процентов бронирований, большинство составляют гости из Таиланда, Индии, Китая, Индонезии и Японии. Доля заявок из стран СНГ составила десять процентов, наибольший поток формируют туристы из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.Самыми популярными городами у иностранцев традиционно остаются Москва (60 процентов от всех бронирований по стране) и Санкт-Петербург (18 процентов). Тройку лидеров замкнул Мурманск, опередив Казань. Также в топ-10 этой зимой вошли Калининград, Иркутск, Новосибирск, поселок Териберка, Сочи и Якутск.Средняя стоимость бронирования объекта размещения, совершенного иностранцами, составляет 5 600 рублей. Средняя продолжительность заезда не изменилась и составляет пять ночей.Этой зимой зарубежные туристы чаще выбирают размещение в отелях категории "четыре и пять звезд" – 24 и 19 процентов соответственно. "Трешки" выбирают 17 процентов, отели без звезд – 14, апартаменты – 12, хостелы – десять процентов.Всего за 11 месяцев 2023 года иностранные туристы совершили в два раза больше бронирований в российских отелях, чем за аналогичный период 2022-го. Число бронирований с заездами этой зимой увеличилось почти в четыре раза.

https://ria.ru/20231130/indoneziya-1912928662.html

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