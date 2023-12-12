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Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко
Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко - РИА Новости, 12.12.2023
Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко
Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:50
2023-12-12T07:50
2023-12-12T07:50
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженный формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом.… На орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя", - сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что из-за непогоды западное стрелковое оружие также выходит из стоя и требует постоянного обслуживания. Другой проблемой для ВСУ является обледенение бронетехники, оно, по словам Марочко, не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, так как они примерзают к грунту. Украинским военным приходится длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции. Ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают.
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко
Марочко: западная техника ВСУ начала выходить из строя из-за ледяного дождя
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженный формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом.… На орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя", - сообщил РИА Новости Марочко.
Он добавил, что из-за непогоды западное стрелковое оружие также выходит из стоя и требует постоянного обслуживания. Другой проблемой для ВСУ является обледенение бронетехники, оно, по словам Марочко, не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, так как они примерзают к грунту. Украинским военным приходится длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции.
Ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают.
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ