https://ria.ru/20231212/tekhnika-1915216720.html

Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко

Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко - РИА Новости, 12.12.2023

Западная техника ВСУ начала массово выходить из строя, заявил Марочко

Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:50

2023-12-12T07:50

2023-12-12T07:50

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Западная техника ВСУ и оружие начали массово выходить из строя из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженный формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом.… На орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя", - сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что из-за непогоды западное стрелковое оружие также выходит из стоя и требует постоянного обслуживания. Другой проблемой для ВСУ является обледенение бронетехники, оно, по словам Марочко, не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь и использовать машины, так как они примерзают к грунту. Украинским военным приходится длительное время отогревать технику, что демаскирует позиции. Ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000-1500 метров температура положительная, снег тает, но затем, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают.

https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html

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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины