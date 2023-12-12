https://ria.ru/20231212/tatarstan-1915231643.html

Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО

Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.12.2023

Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана в 2024 году продолжит помощь участникам СВО и реализацию эксперимента по внедрению исламского банкинга, планирует РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:04

2023-12-12T10:04

2023-12-12T10:04

республика татарстан

россия

казань

мариуполь

рустам минниханов

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана в 2024 году продолжит помощь участникам СВО и реализацию эксперимента по внедрению исламского банкинга, планирует открыть первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с муфтием республики Камилем Самигуллиным итоги 2023 года и планы Духовного управления мусульман Татарстана на предстоящий 2024 год. "Среди основных тем 2024 года такие, как участие в эксперименте по внедрению исламских финансов, мероприятия в рамках Года семьи, Года исламских наук и ИТ-технологий, Года Halal life style. В частности, планируется открыть новый центр "Халяль" в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения", - говорится в сообщении. В 2024 году также планируется организовать и провести республиканский ифтар под эгидой группы стратегического видения "Россия – исламский мир" в федеральном статусе с участием зарубежных гостей. "Будет продолжена работа по оказанию помощи мобилизованным, участникам СВО и их семьям, деятельность, направленная на воспитание патриотизма у молодого поколения", - подчеркивает пресс-служба. Самигуллин напомнил, что в 2023 году основная деятельность ДУМ республики была направлена на укрепление межконфессионального согласия, сохранение родного языка и татарско-мусульманских традиций, благотворительность. Организация активно участвовала в поддержке мобилизованных и гражданского населения в зоне СВО. В том числе муфтий посетил Мариуполь, где пообщался с местными мусульманами, было отправлено четыре гуманитарных груза мобилизованным в зону СВО, также были организованы командировки в воинскую часть в ЛНР, где служат мобилизованные из Татарстана. В сфере укрепления межнационального согласия и стабильности в обществе в 2023 году состоялась встреча муфтия Татарстана с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым обсуждены такие темы, как важность сохранения межрелигиозного и межнационального мира и взаимопонимания. Отмечается что патриарх высоко оценил традиции добрососедства, которые присущи Татарстану и его многонациональному народу. Также проводились мероприятия в сфере молодежной политики, книгоиздания, пропаганды halal life style - мусульманской инфраструктуры и индустрии халяль.

https://ria.ru/20231205/tatarstan-1913930748.html

https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

россия

казань

мариуполь

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, мариуполь, рустам минниханов, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)