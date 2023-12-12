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Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:04 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/tatarstan-1915231643.html
Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО
Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.12.2023
Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО
Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана в 2024 году продолжит помощь участникам СВО и реализацию эксперимента по внедрению исламского банкинга, планирует РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:04
2023-12-12T10:04
республика татарстан
россия
казань
мариуполь
рустам минниханов
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана в 2024 году продолжит помощь участникам СВО и реализацию эксперимента по внедрению исламского банкинга, планирует открыть первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с муфтием республики Камилем Самигуллиным итоги 2023 года и планы Духовного управления мусульман Татарстана на предстоящий 2024 год. "Среди основных тем 2024 года такие, как участие в эксперименте по внедрению исламских финансов, мероприятия в рамках Года семьи, Года исламских наук и ИТ-технологий, Года Halal life style. В частности, планируется открыть новый центр "Халяль" в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения", - говорится в сообщении. В 2024 году также планируется организовать и провести республиканский ифтар под эгидой группы стратегического видения "Россия – исламский мир" в федеральном статусе с участием зарубежных гостей. "Будет продолжена работа по оказанию помощи мобилизованным, участникам СВО и их семьям, деятельность, направленная на воспитание патриотизма у молодого поколения", - подчеркивает пресс-служба. Самигуллин напомнил, что в 2023 году основная деятельность ДУМ республики была направлена на укрепление межконфессионального согласия, сохранение родного языка и татарско-мусульманских традиций, благотворительность. Организация активно участвовала в поддержке мобилизованных и гражданского населения в зоне СВО. В том числе муфтий посетил Мариуполь, где пообщался с местными мусульманами, было отправлено четыре гуманитарных груза мобилизованным в зону СВО, также были организованы командировки в воинскую часть в ЛНР, где служат мобилизованные из Татарстана. В сфере укрепления межнационального согласия и стабильности в обществе в 2023 году состоялась встреча муфтия Татарстана с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым обсуждены такие темы, как важность сохранения межрелигиозного и межнационального мира и взаимопонимания. Отмечается что патриарх высоко оценил традиции добрососедства, которые присущи Татарстану и его многонациональному народу. Также проводились мероприятия в сфере молодежной политики, книгоиздания, пропаганды halal life style - мусульманской инфраструктуры и индустрии халяль.
https://ria.ru/20231205/tatarstan-1913930748.html
https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html
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россия, казань, мариуполь, рустам минниханов, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Мариуполь, Рустам Минниханов, Камиль Самигуллин, Республика Татарстан (Татарстан)
Духовное управление мусульман Татарстана продолжит помощь участникам СВО

Духовное управление мусульман Татарстана рассказало о планах на 2024 год

© РИА Новости / Григорий СысоевКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана в 2024 году продолжит помощь участникам СВО и реализацию эксперимента по внедрению исламского банкинга, планирует открыть первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с муфтием республики Камилем Самигуллиным итоги 2023 года и планы Духовного управления мусульман Татарстана на предстоящий 2024 год.
Казань - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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"Среди основных тем 2024 года такие, как участие в эксперименте по внедрению исламских финансов, мероприятия в рамках Года семьи, Года исламских наук и ИТ-технологий, Года Halal life style. В частности, планируется открыть новый центр "Халяль" в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения", - говорится в сообщении.
В 2024 году также планируется организовать и провести республиканский ифтар под эгидой группы стратегического видения "Россия – исламский мир" в федеральном статусе с участием зарубежных гостей.
«
"Будет продолжена работа по оказанию помощи мобилизованным, участникам СВО и их семьям, деятельность, направленная на воспитание патриотизма у молодого поколения", - подчеркивает пресс-служба.
Самигуллин напомнил, что в 2023 году основная деятельность ДУМ республики была направлена на укрепление межконфессионального согласия, сохранение родного языка и татарско-мусульманских традиций, благотворительность. Организация активно участвовала в поддержке мобилизованных и гражданского населения в зоне СВО. В том числе муфтий посетил Мариуполь, где пообщался с местными мусульманами, было отправлено четыре гуманитарных груза мобилизованным в зону СВО, также были организованы командировки в воинскую часть в ЛНР, где служат мобилизованные из Татарстана.
В сфере укрепления межнационального согласия и стабильности в обществе в 2023 году состоялась встреча муфтия Татарстана с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым обсуждены такие темы, как важность сохранения межрелигиозного и межнационального мира и взаимопонимания. Отмечается что патриарх высоко оценил традиции добрососедства, которые присущи Татарстану и его многонациональному народу. Также проводились мероприятия в сфере молодежной политики, книгоиздания, пропаганды halal life style - мусульманской инфраструктуры и индустрии халяль.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Республика ТатарстанРоссияКазаньМариупольРустам МиннихановКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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