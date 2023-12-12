https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915218608.html

Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении

Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023

Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении

Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:26

2023-12-12T08:26

2023-12-12T08:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

россия

украина

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на особо важных для украинского командования участках фронта отмечены лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, эти атаки не имеют перспектив. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.

https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990873.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, безопасность