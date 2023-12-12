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Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915218608.html
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении
Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:26
2023-12-12T08:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
россия
украина
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на особо важных для украинского командования участках фронта отмечены лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, эти атаки не имеют перспектив. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
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луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Безопасность
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении

Марочко: Киев использует "мясные штурмы" в районах Синьковки и Петропавловки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
06:04
Эксперт отметил, что на особо важных для украинского командования участках фронта отмечены лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, эти атаки не имеют перспектив.
В понедельник в Минобороны РФ сообщали, войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
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Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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