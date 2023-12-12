https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915218608.html
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении
Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:26
2023-12-12T08:26
2023-12-12T08:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на особо важных для украинского командования участках фронта отмечены лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, эти атаки не имеют перспектив. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990873.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8edfb8f1ca2ff475ae72d08e6b3a9206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Безопасность
Марочко назвал причину больших потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко: Киев использует "мясные штурмы" в районах Синьковки и Петропавловки
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинское командование использует тактику "мясных штурмов" без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Эксперт отметил, что на особо важных для украинского командования участках фронта отмечены лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, эти атаки не имеют перспектив.
В понедельник в Минобороны РФ
сообщали, войска Украины
потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении