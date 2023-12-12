https://ria.ru/20231212/shefskaya_pomosch_dnr-1915295002.html

Ленобласть подписала новое соглашение об оказании шефской помощи ДНР

Ленобласть подписала новое соглашение об оказании шефской помощи ДНР - РИА Новости, 12.12.2023

Ленобласть подписала новое соглашение об оказании шефской помощи ДНР

Власти Ленинградской области и Донецкой народной республики (ДНР) заключили новое соглашение об оказании шефской помощи городскому округу Енакиево и городу... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:28

2023-12-12T13:28

2023-12-12T13:28

ленинградская область

ленинградская область

помощь

донецкая народная республика

енакиево

мариуполь

александр дрозденко

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Донецкой народной республики (ДНР) заключили новое соглашение об оказании шефской помощи городскому округу Енакиево и городу Мариуполь, об этом в своем официальном телеграмм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Губернатор в рамках рабочей поездки на Донбасс встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, вместе они согласовали все хозяйственные вопросы, закрепленные за областью. "Скажу, что мы добились главного: люди в ДНР поверили, что они в России, на Родине не чужие. Подписали новое соглашение об оказании шефской помощи "19-ому муниципалитету Ленобласти" Енакиево и Мариуполю. И лично проверил работы на основных объектах в зоне ответственности Ленобласти", — написал Дрозденко. После чего губернатор посетил прифронтовой госпиталь, где работают ленинградские волонтеры и передал им новые хирургические расходники и оборудование для операционных. Кроме того, фонд "Ленинградский рубеж" по поручению главы Ленобласти предоставил подшефному ремонтно-восстановительному батальону дополнительные комплекты сварочного и компрессионного оборудования, автомобили для фронтовых техников и специальную защиту для бойцов.

https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html

ленинградская область

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ленинградская область, помощь, донецкая народная республика, енакиево, мариуполь, александр дрозденко