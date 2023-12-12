https://ria.ru/20231212/shabutdinov-1915354528.html
Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову
Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову - РИА Новости, 12.12.2023
Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову
Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:00
2023-12-12T17:00
2023-12-12T18:07
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Продлить меру пресечения Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 16 февраля", - огласила решение судья Альбина Тимакова.Защита просила выпустить Шабутдинова из СИЗО за залог в размере 50 миллионов рублей. На предыдущих двух заседаниях предложения были скромнее: 4 миллиона и 15 миллионов, причем первая цифра, как утверждал адвокат Никита Апаликов, "равна сумме ущерба по делу", в котором первоначально было 8 потерпевших. По делу Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщил сегодня в суде следователь. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html
https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аяз шабутдинов, происшествия, россия, новости шоу-бизнеса
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову
Суд продлил на два месяца арест бизнес-тренеру Шабутдинову
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Продлить меру пресечения Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 16 февраля", - огласила решение судья Альбина Тимакова.
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Защита просила выпустить Шабутдинова из СИЗО за залог в размере 50 миллионов рублей. На предыдущих двух заседаниях предложения были скромнее: 4 миллиона и 15 миллионов, причем первая цифра, как утверждал адвокат Никита Апаликов, "равна сумме ущерба по делу", в котором первоначально было 8 потерпевших.
По делу Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщил сегодня в суде следователь. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
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