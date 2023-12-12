https://ria.ru/20231212/samoobespechenie-1915397820.html

Россия увеличит уровень самообеспечения по фруктам, заявили в Минсельхозе

Россия увеличит уровень самообеспечения по фруктам, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 12.12.2023

Россия увеличит уровень самообеспечения по фруктам, заявили в Минсельхозе

РФ по итогам 2023 года сможет увеличить уровень самообеспечения по фруктам и ягодам, в 2022 году его значение составило 47% при пороговом уровне не менее 60%,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:24

2023-12-12T19:24

2023-12-12T19:24

экономика

россия

андрей разин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РФ по итогам 2023 года сможет увеличить уровень самообеспечения по фруктам и ягодам, в 2022 году его значение составило 47% при пороговом уровне не менее 60%, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации по мерам защиты и обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции. "Задача по достижению порогового значения по доктрине нами, безусловно, не оспаривается, по факту 2022 года мы перешагнули 47% самообеспеченности, в этом году тоже планируем несколько прирасти", - сообщил Разин. Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности РФ по уровню самообеспечения фруктами и ягодами составляет не менее 60%. "В отрасли садоводства мы за последние 5 лет заложили 78 тысяч гектаров новых садов и питомников. Постепенно эти объемы выходят на рынок, дают урожай, и в ближайшие годы текущий задел позволяет нам наращивать объемы производства. Мы продолжаем работать над увеличением площадей под интенсивными садами", - сказал замминистра. "С учетом перспективы развития мы понимаем, что нужно дополнительно уже к имеющимся объемам заложить порядка 52 тысяч гектаров новых многолетних насаждений. Это позволит общий сбор плодов и ягод увеличить до 2,2 миллиона тонн для того, чтобы коснуться нашей задачи по объему производства и решения вопросов по доктрине продбезопасности", - сообщил Разин. Он напомнил, что сейчас делается акцент на отечественную селекцию, и здесь потребности рынка обеспечены российскими производителями, но пока существуют сложности с импортозамещением садовой техники, и это направление прорабатывается совместно с Минпромторгом. "У нас садовых тракторов до сих пор нет, и это во многом делает нас зависимыми от поставок из-за рубежа, влияет на себестоимость: здесь и комплектующие, и все, что связно с техническим обслуживанием - все это зависит от внешних поставок. Очень рассчитываем, что с коллегами вопрос по сельхозтехнике для садоводства в ближайшие годы решим. Для нас это является приоритетом", - подчеркнул замминистра.

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https://ria.ru/20231128/grechikha-1912314693.html

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экономика, россия, андрей разин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)