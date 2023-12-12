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"Он вернулся". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 12.12.2023
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18:40 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915387391.html
"Он вернулся". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Он вернулся". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 12.12.2023
"Он вернулся". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Французская газета Figaro назвала визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию триумфальным возвращением на международную арену вопреки... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:40
2023-12-12T18:40
политика
россия
оаэ
саудовская аравия
владимир путин
су-35с
рене жирар
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Французская газета Figaro назвала визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию триумфальным возвращением на международную арену вопреки попыткам Запада изолировать Россию.По словам автора статьи Рено Жирара, роскошный прием, оказанный Владимиру Путину 6 декабря 2023 года двумя самыми могущественными нефтяными монархиями Персидского залива, ошеломил Запад. "С рабочим визитом в Саудовскую Аравию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) российский президент прибыл в сопровождении четырех истребителей-бомбардировщиков Су-35С, которым было разрешено приземлиться", — отмечается в публикации. Арабские истребители западного производства поднялись со взлетных полос лишь для того, чтобы раскрасить небо в цвета российского флага, пишет Жирар.Несмотря на давление, которое пытались оказать США и Евросоюз после начала специальной операции на Украине, Путин не стал нервничать, а терпеливо дождался момента, чтобы вернуться на дипломатическую арену впечатляющим образом, пишет Жирар. Триумфальное возвращение российского лидера произошло "через врата Востока", поскольку лидеры арабо-мусульманских стран и их граждане все больше осуждают США за безоговорочную поддержку действий Израиля в секторе Газа, напомнил журналист.На прошлой неделе Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html
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политика, россия, оаэ, саудовская аравия, владимир путин, су-35с, рене жирар
Политика, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Су-35С, Рене Жирар
"Он вернулся". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Le Figaro: Путин триумфально вернулся на мировую арену, несмотря на шаги Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Французская газета Figaro назвала визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию триумфальным возвращением на международную арену вопреки попыткам Запада изолировать Россию.
По словам автора статьи Рено Жирара, роскошный прием, оказанный Владимиру Путину 6 декабря 2023 года двумя самыми могущественными нефтяными монархиями Персидского залива, ошеломил Запад. "С рабочим визитом в Саудовскую Аравию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) российский президент прибыл в сопровождении четырех истребителей-бомбардировщиков Су-35С, которым было разрешено приземлиться", — отмечается в публикации. Арабские истребители западного производства поднялись со взлетных полос лишь для того, чтобы раскрасить небо в цвета российского флага, пишет Жирар.
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Несмотря на давление, которое пытались оказать США и Евросоюз после начала специальной операции на Украине, Путин не стал нервничать, а терпеливо дождался момента, чтобы вернуться на дипломатическую арену впечатляющим образом, пишет Жирар. Триумфальное возвращение российского лидера произошло "через врата Востока", поскольку лидеры арабо-мусульманских стран и их граждане все больше осуждают США за безоговорочную поддержку действий Израиля в секторе Газа, напомнил журналист.
На прошлой неделе Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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