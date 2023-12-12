Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
В Сети появилась петиция к Пугачевой с просьбой записать новогоднее обращение
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью.
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"В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках", — говорится в описании.
Автор петиции Артем Тимонов создал обращение несколько дней назад. За это время его "подписало" более двух тысяч пользователей.
Впервые народная артистка России поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее выступление получило название "Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации", и вышло на телеканале НТВ.
Впервые народная артистка России поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее выступление получило название "Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации", и вышло на телеканале НТВ.
Осенью прошлого года Пугачева вместе с детьми и мужем уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".
В начале ноября певица ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.