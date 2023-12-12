https://ria.ru/20231212/pugacheva-1915391968.html

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь - РИА Новости, 12.12.2023

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:47

2023-12-12T22:47

2023-12-12T22:56

шоубиз

алла пугачева

знаменитости

новости шоу-бизнеса

россия

израиль

нтв (телеканал)

слухи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью. "В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках", — говорится в описании.Автор петиции Артем Тимонов создал обращение несколько дней назад. За это время его "подписало" более двух тысяч пользователей. Впервые народная артистка России поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее выступление получило название "Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации", и вышло на телеканале НТВ. Осенью прошлого года Пугачева вместе с детьми и мужем уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".В начале ноября певица ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.

https://ria.ru/20231122/loza-1910951005.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алла пугачева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия, израиль, нтв (телеканал), слухи