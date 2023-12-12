Рейтинг@Mail.ru
Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:47 12.12.2023 (обновлено: 22:56 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pugacheva-1915391968.html
Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь - РИА Новости, 12.12.2023
Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь
На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:47
2023-12-12T22:56
шоубиз
алла пугачева
знаменитости
новости шоу-бизнеса
россия
израиль
нтв (телеканал)
слухи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью. &quot;В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках&quot;, — говорится в описании.Автор петиции Артем Тимонов создал обращение несколько дней назад. За это время его "подписало" более двух тысяч пользователей. Впервые народная артистка России поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее выступление получило название "Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации", и вышло на телеканале НТВ. Осенью прошлого года Пугачева вместе с детьми и мужем уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".В начале ноября певица ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.
https://ria.ru/20231122/loza-1910951005.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_a2de997c31ab8d4686813316afacceb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла пугачева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия, израиль, нтв (телеканал), слухи
Шоубиз, Алла Пугачева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Россия, Израиль, НТВ (телеканал), слухи
Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

В Сети появилась петиция к Пугачевой с просьбой записать новогоднее обращение

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На сайте Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи просят певицу Аллу Пугачеву выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью.
«

"В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках", — говорится в описании.

© change.orgСкриншот петиции на Сhange.org
Скриншот петиции, обращенной к Алле Пугачевой
© change.org
Скриншот петиции на Сhange.org
Автор петиции Артем Тимонов создал обращение несколько дней назад. За это время его "подписало" более двух тысяч пользователей.

Впервые народная артистка России поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году. Ее выступление получило название "Обращение Пугачевой к народам Российской Федерации", и вышло на телеканале НТВ.
Осенью прошлого года Пугачева вместе с детьми и мужем уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".
В начале ноября певица ненадолго приезжала в Россию, а после опубликовала пост, в котором попыталась оправдаться за резкие слова в адрес сограждан.
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Лоза возмутился вопросом об Алле Пугачевой
22 ноября, 02:44
 
ШоубизАлла ПугачеваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаРоссияИзраильНТВ (телеканал)слухи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала