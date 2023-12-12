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Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже
Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже - РИА Новости, 12.12.2023
Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации с прорывом теплотрассы в городе Южа Ивановской области и оказать всю... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:45
2023-12-12T14:45
2023-12-12T14:45
ивановская область
ивановская область
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ИВАНОВО, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации с прорывом теплотрассы в городе Южа Ивановской области и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По данным департамента здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, детей госпитализируют в ожоговый центр Областной детской клинической больницы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по поручению Воскресенского на место выехал заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский. В ситуации также разбираются правоохранительные органы. По данным региональной прокуратуры, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги.
https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915235911.html
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ивановская область, происшествия, южа, станислав воскресенский, помощь, дети, аварии
Ивановская область, Ивановская область, Происшествия, Южа, Станислав Воскресенский, Помощь, Дети, Аварии
ИВАНОВО, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации с прорывом теплотрассы в городе Южа Ивановской области и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По данным департамента здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, детей госпитализируют в ожоговый центр Областной детской клинической больницы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по поручению Воскресенского
на место выехал заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.
В ситуации также разбираются правоохранительные органы.
По данным региональной прокуратуры, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина
города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги.
В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы