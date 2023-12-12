https://ria.ru/20231212/pomosch_postradavshim-1915319336.html

Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже

Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже - РИА Новости, 12.12.2023

Воскресенский поручил оказать помощь пострадавшим в аварии на сетях в Юже

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации с прорывом теплотрассы в городе Южа Ивановской области и оказать всю... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:45

2023-12-12T14:45

2023-12-12T14:45

ивановская область

ивановская область

происшествия

южа

станислав воскресенский

помощь

дети

аварии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_d951277ec0c810ae3e4219245d5ce312.jpg

ИВАНОВО, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации с прорывом теплотрассы в городе Южа Ивановской области и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По данным департамента здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, детей госпитализируют в ожоговый центр Областной детской клинической больницы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по поручению Воскресенского на место выехал заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский. В ситуации также разбираются правоохранительные органы. По данным региональной прокуратуры, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги.

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915235911.html

ивановская область

южа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, происшествия, южа, станислав воскресенский, помощь, дети, аварии