https://ria.ru/20231212/pnevmoniya-1915338111.html

В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей

В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей - РИА Новости, 12.12.2023

В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей

В Нидерландах наблюдался рост заболеваний микоплазменной пневмонией среди детей, однако ситуация пока не вызывает беспокойства, органы здравоохранения в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:55

2023-12-12T15:55

2023-12-12T15:55

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ГААГА, 12 дек - РИА Новости. В Нидерландах наблюдался рост заболеваний микоплазменной пневмонией среди детей, однако ситуация пока не вызывает беспокойства, органы здравоохранения в настоящее время изучают причину всплеска заболеваемости, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Национального института здравоохранения страны (RIVM) Харальд Вихгел. "Мы наблюдали рост числа случаев заражения пневмонией среди детей в Нидерландах. Сейчас мы проводим дополнительные исследования для того, чтобы установить причины роста заболеваемости. В том числе, мы намерены проанализировать соответствующие образцы в лабораториях. Пока у нас нет объяснения, почему это происходит", - рассказал представитель нидерландского института в беседе с агентством. По его словам, на прошлой неделе в Нидерландах на 100 тысяч детей в возрасте 5-14 лет приходилось 137 заболевших микоплазменной пневмонией, на период с 27 ноября по 3 декабря – 112 заболевших, однако самый пик заражений пришелся на середину ноября. Среди взрослых, как отметил Вихгел, тоже есть заболевшие, но их не так много. "На данный момент ситуация с пневмонией в Нидерландах не вызывает тревоги, пока еще рано говорить о том, насколько она опасна. Сначала нам необходимо провести исследования. Ожидаем, что их результаты будут в начале следующего года", - добавил представитель RIVM. В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе Франции, Германии и Нидерландах.

https://ria.ru/20231207/pnevmoniya-1914244997.html

https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

нидерланды

китай

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в мире, нидерланды, китай, европа