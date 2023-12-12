https://ria.ru/20231212/pnevmoniya-1915338111.html
В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей
В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей - РИА Новости, 12.12.2023
В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей
В Нидерландах наблюдался рост заболеваний микоплазменной пневмонией среди детей, однако ситуация пока не вызывает беспокойства, органы здравоохранения в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:55
2023-12-12T15:55
2023-12-12T15:55
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ГААГА, 12 дек - РИА Новости. В Нидерландах наблюдался рост заболеваний микоплазменной пневмонией среди детей, однако ситуация пока не вызывает беспокойства, органы здравоохранения в настоящее время изучают причину всплеска заболеваемости, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Национального института здравоохранения страны (RIVM) Харальд Вихгел. "Мы наблюдали рост числа случаев заражения пневмонией среди детей в Нидерландах. Сейчас мы проводим дополнительные исследования для того, чтобы установить причины роста заболеваемости. В том числе, мы намерены проанализировать соответствующие образцы в лабораториях. Пока у нас нет объяснения, почему это происходит", - рассказал представитель нидерландского института в беседе с агентством. По его словам, на прошлой неделе в Нидерландах на 100 тысяч детей в возрасте 5-14 лет приходилось 137 заболевших микоплазменной пневмонией, на период с 27 ноября по 3 декабря – 112 заболевших, однако самый пик заражений пришелся на середину ноября. Среди взрослых, как отметил Вихгел, тоже есть заболевшие, но их не так много. "На данный момент ситуация с пневмонией в Нидерландах не вызывает тревоги, пока еще рано говорить о том, насколько она опасна. Сначала нам необходимо провести исследования. Ожидаем, что их результаты будут в начале следующего года", - добавил представитель RIVM. В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе Франции, Германии и Нидерландах.
https://ria.ru/20231207/pnevmoniya-1914244997.html
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в мире, нидерланды, китай, европа
В мире, Нидерланды, Китай, Европа
В Нидерландах заявили о росте заболеваний пневмонией среди детей
RIVM: в Нидерландах есть рост заболеваний пневмонией среди детей
ГААГА, 12 дек - РИА Новости. В Нидерландах наблюдался рост заболеваний микоплазменной пневмонией среди детей, однако ситуация пока не вызывает беспокойства, органы здравоохранения в настоящее время изучают причину всплеска заболеваемости, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Национального института здравоохранения страны (RIVM) Харальд Вихгел.
«
"Мы наблюдали рост числа случаев заражения пневмонией среди детей в Нидерландах. Сейчас мы проводим дополнительные исследования для того, чтобы установить причины роста заболеваемости. В том числе, мы намерены проанализировать соответствующие образцы в лабораториях. Пока у нас нет объяснения, почему это происходит", - рассказал представитель нидерландского института в беседе с агентством.
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
По его словам, на прошлой неделе в Нидерландах на 100 тысяч детей в возрасте 5-14 лет приходилось 137 заболевших микоплазменной пневмонией, на период с 27 ноября по 3 декабря – 112 заболевших, однако самый пик заражений пришелся на середину ноября. Среди взрослых, как отметил Вихгел, тоже есть заболевшие, но их не так много.
"На данный момент ситуация с пневмонией в Нидерландах не вызывает тревоги, пока еще рано говорить о том, насколько она опасна. Сначала нам необходимо провести исследования. Ожидаем, что их результаты будут в начале следующего года", - добавил представитель RIVM.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая
сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы
, в том числе Франции
, Германии
и Нидерландах.
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