Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук во время встречи
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук во время встречи
ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. Продажи предпринимателей Ивановской области на крупнейших российских маркетплейсах выросли за 10 месяцев 2023 года более чем вдвое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Число компаний, представляющих Ивановскую область на маркетплейсах "Озон" и "Вайлдберриз", за этот период также удвоилось.
В частности, за 10 месяцев текущего года предприятия региона продали на "Вайлдберриз" продукции на сумму свыше 63 миллиардов рублей. Совместные проекты и продвижение товаров ивановских производителей, в том числе малых и микропредпринимателей, обсудили на встрече во вторник губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор этой онлайн-площадки Татьяна Бакальчук.
Как отмечается в сообщении, ивановские производители уже третий год подряд удерживают высокие темпы роста продаж на "Вайлдберриз".
"Вы знаете, что мы лидеры среди регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по продажам на "Вайлдберриз". Наши предприниматели – молодцы, они пользуются новыми возможностями – продажами через онлайн-платформы", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В свою очередь, Бакальчук отметила, что "Ивановская область стала регионом-донором по легкой промышленности в России и, собственно говоря, за ее пределами".