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Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза - РИА Новости, 12.12.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:00 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/onlayn-prodazhi-1915403098.html
Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза
Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза - РИА Новости, 12.12.2023
Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза
Продажи предпринимателей Ивановской области на крупнейших российских маркетплейсах выросли за 10 месяцев 2023 года более чем вдвое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:00
2023-12-12T20:00
ивановская область
ивановская область
предприниматели
продажи
онлайн-торговля
ozon
wildberries
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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. Продажи предпринимателей Ивановской области на крупнейших российских маркетплейсах выросли за 10 месяцев 2023 года более чем вдвое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. Число компаний, представляющих Ивановскую область на маркетплейсах "Озон" и "Вайлдберриз", за этот период также удвоилось. В частности, за 10 месяцев текущего года предприятия региона продали на "Вайлдберриз" продукции на сумму свыше 63 миллиардов рублей. Совместные проекты и продвижение товаров ивановских производителей, в том числе малых и микропредпринимателей, обсудили на встрече во вторник губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор этой онлайн-площадки Татьяна Бакальчук. Как отмечается в сообщении, ивановские производители уже третий год подряд удерживают высокие темпы роста продаж на "Вайлдберриз". "Вы знаете, что мы лидеры среди регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по продажам на "Вайлдберриз". Наши предприниматели – молодцы, они пользуются новыми возможностями – продажами через онлайн-платформы", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. В свою очередь, Бакальчук отметила, что "Ивановская область стала регионом-донором по легкой промышленности в России и, собственно говоря, за ее пределами".
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ивановская область, предприниматели, продажи, онлайн-торговля, ozon, wildberries
Ивановская область, Ивановская область, Предприниматели, Продажи, онлайн-торговля, Ozon, Wildberries

Онлайн-продажи ивановских предпринимателей за год выросли в два раза

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук во время встречи
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки Вайлдберриз Татьяна Бакальчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор онлайн-площадки "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук во время встречи
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. Продажи предпринимателей Ивановской области на крупнейших российских маркетплейсах выросли за 10 месяцев 2023 года более чем вдвое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Число компаний, представляющих Ивановскую область на маркетплейсах "Озон" и "Вайлдберриз", за этот период также удвоилось.
В частности, за 10 месяцев текущего года предприятия региона продали на "Вайлдберриз" продукции на сумму свыше 63 миллиардов рублей. Совместные проекты и продвижение товаров ивановских производителей, в том числе малых и микропредпринимателей, обсудили на встрече во вторник губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор этой онлайн-площадки Татьяна Бакальчук.
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Как отмечается в сообщении, ивановские производители уже третий год подряд удерживают высокие темпы роста продаж на "Вайлдберриз".
"Вы знаете, что мы лидеры среди регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по продажам на "Вайлдберриз". Наши предприниматели – молодцы, они пользуются новыми возможностями – продажами через онлайн-платформы", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В свою очередь, Бакальчук отметила, что "Ивановская область стала регионом-донором по легкой промышленности в России и, собственно говоря, за ее пределами".
 
Ивановская областьИвановская областьПредпринимателиПродажионлайн-торговляOzonWildberries
 
 
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