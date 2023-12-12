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Украинские военные за сутки обстреляли Белгородскую область более 20 раз
Украинские военные за сутки обстреляли Белгородскую область более 20 раз - РИА Новости, 12.12.2023
Украинские военные за сутки обстреляли Белгородскую область более 20 раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области более 20 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:15
2023-12-12T12:15
2023-12-12T12:15
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области более 20 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Во вторник губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 декабря. В понедельник украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 24 снарядами. За отчетный день, по данным главы региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано. "В Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 3 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. Над селом Бессоновка системой ПВО сбита одна ракета неустановленного образца", – написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что под обстрел попала окраина села Козинка в Грайворонском горокруге, там зафиксировано два прилета. В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено два артиллерийских снаряда. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром – установлено 3 прилета. По МАПП "Шебекино" выпущено 6 минометных снарядов", – добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Украинские военные за сутки обстреляли Белгородскую область более 20 раз
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области более 20 раз
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области более 20 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 11 декабря. В понедельник украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 24 снарядами. За отчетный день, по данным главы региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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"В Белгородском районе
по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 3 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. Над селом Бессоновка системой ПВО сбита одна ракета неустановленного образца", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что под обстрел попала окраина села Козинка в Грайворонском горокруге, там зафиксировано два прилета. В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено два артиллерийских снаряда.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром
– установлено 3 прилета. По МАПП "Шебекино" выпущено 6 минометных снарядов", – добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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