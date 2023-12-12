https://ria.ru/20231212/nekhvatka-1915343263.html

"Безответственно": в Германии предупредили о ждущем Украину кошмаре

"Безответственно": в Германии предупредили о ждущем Украину кошмаре - РИА Новости, 12.12.2023

"Безответственно": в Германии предупредили о ждущем Украину кошмаре

Правительство США предлагает ВСУ продолжать боевые действия с ограниченным количеством оружия, обрекая их на смерть, написал немецко-финский предприниматель и... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:16

2023-12-12T16:16

2023-12-12T16:16

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вооруженные силы украины

megaupload

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство США предлагает ВСУ продолжать боевые действия с ограниченным количеством оружия, обрекая их на смерть, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Вашингтон заставляет Украину воевать с ограниченным бюджетом, а это означает, что еще больше украинцев погибнут. Байден безответственный. Он не дает начаться мирным переговорам и продолжает свой прокси конфликт с Россией", — отметил он.Дотком подчеркнул, что армия России одерживает победу на поле боя, поскольку ее ВПК не имеет бюджетных ограничений.ВСУ уже шестой месяц безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html

https://ria.ru/20231212/vsu-1915313454.html

украина

россия

германия

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в мире, украина, россия, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, megaupload, нато