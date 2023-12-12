https://ria.ru/20231212/nauka-1915242399.html

В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран

В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран - РИА Новости, 12.12.2023

В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран

Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали антибактериальный гель для быстрого... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:05

2023-12-12T11:05

2023-12-12T11:14

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НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран, в том числе огнестрельных и осколочных, сообщает научный институт во вторник. В ИЦиГ СО РАН пояснили: от 0,3 до 1,6% пожилых людей в России страдают от незаживающих поражений кожи – трофических язв. Такие проблемы имеют 19% пациентов с сахарным диабетом и число таких пациентов неуклонно растет. Лечение зачастую осложняется устойчивостью бактерий к антибиотикам. Таким образом, назрела необходимость создания нового безопасного антибактериального и противогрибкового средства. "Научные сотрудники разработали прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки. Средство эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран", – сообщил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ Павел Мадонов.Он пояснил, что в состав геля ученые ввели синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. "Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida", – отметил он. Исследования показали: гель с пептидомиметиком обеспечивает антибактериальную санацию на поверхности раны и в прилегающих слоях дермы без значимого всасывания в системный кровоток. Таким образом препарат не проявляет высокой токсичности. Подобный антимикробный гель может быть востребован в хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи. Разрабатываемый препарат будет эффективен для пациентов с трофическими язвами, длительно незаживающими ранами, а также с огнестрельными и осколочными ранами, отметили в научном институте. "В настоящее время проверена антимикробная активность пептидомиметика КАМП-1. В ближайшие годы планируется начать сначала доклинические испытания на животных, а затем – клинические исследования. Вывод нового препарата в производство, по предварительным прогнозам, возможен в 2030 году", – добавили в ИЦиГ СО РАН.

https://ria.ru/20230725/nauka-1885552159.html

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россия, российская академия наук, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, здоровье, институт цитологии и генетики (ициг со ран)