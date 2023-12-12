Рейтинг@Mail.ru
В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:05 12.12.2023 (обновлено: 11:14 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/nauka-1915242399.html
В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран
В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран - РИА Новости, 12.12.2023
В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран
Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали антибактериальный гель для быстрого... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:05
2023-12-12T11:14
наука
россия
российская академия наук
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915248266_0:63:600:401_1920x0_80_0_0_1a4a390b9cd5e57d2369cc8882859fbd.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран, в том числе огнестрельных и осколочных, сообщает научный институт во вторник. В ИЦиГ СО РАН пояснили: от 0,3 до 1,6% пожилых людей в России страдают от незаживающих поражений кожи – трофических язв. Такие проблемы имеют 19% пациентов с сахарным диабетом и число таких пациентов неуклонно растет. Лечение зачастую осложняется устойчивостью бактерий к антибиотикам. Таким образом, назрела необходимость создания нового безопасного антибактериального и противогрибкового средства. &quot;Научные сотрудники разработали прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки. Средство эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран&quot;, – сообщил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ Павел Мадонов.Он пояснил, что в состав геля ученые ввели синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. "Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida", – отметил он. Исследования показали: гель с пептидомиметиком обеспечивает антибактериальную санацию на поверхности раны и в прилегающих слоях дермы без значимого всасывания в системный кровоток. Таким образом препарат не проявляет высокой токсичности. Подобный антимикробный гель может быть востребован в хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи. Разрабатываемый препарат будет эффективен для пациентов с трофическими язвами, длительно незаживающими ранами, а также с огнестрельными и осколочными ранами, отметили в научном институте. "В настоящее время проверена антимикробная активность пептидомиметика КАМП-1. В ближайшие годы планируется начать сначала доклинические испытания на животных, а затем – клинические исследования. Вывод нового препарата в производство, по предварительным прогнозам, возможен в 2030 году", – добавили в ИЦиГ СО РАН.
https://ria.ru/20230725/nauka-1885552159.html
https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915248266_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_d5f5bf09d23740e7687beef7e57b618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская академия наук, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, здоровье, институт цитологии и генетики (ициг со ран)
Наука, Россия, Российская академия наук, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Общество, Здоровье, Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)

В России разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран

© Фото : ИЦиГ СО РАНУченые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран
Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : ИЦиГ СО РАН
Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) разработали антибактериальный гель для быстрого заживления ран, в том числе огнестрельных и осколочных, сообщает научный институт во вторник.
В ИЦиГ СО РАН пояснили: от 0,3 до 1,6% пожилых людей в России страдают от незаживающих поражений кожи – трофических язв. Такие проблемы имеют 19% пациентов с сахарным диабетом и число таких пациентов неуклонно растет. Лечение зачастую осложняется устойчивостью бактерий к антибиотикам. Таким образом, назрела необходимость создания нового безопасного антибактериального и противогрибкового средства.
«

"Научные сотрудники разработали прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки. Средство эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран", – сообщил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ Павел Мадонов.

Оказание первой помощи девочке - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В России создали перевязочные материалы из панцирей насекомых
25 июля, 09:00
Он пояснил, что в состав геля ученые ввели синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов.
"Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida", – отметил он.
Исследования показали: гель с пептидомиметиком обеспечивает антибактериальную санацию на поверхности раны и в прилегающих слоях дермы без значимого всасывания в системный кровоток. Таким образом препарат не проявляет высокой токсичности. Подобный антимикробный гель может быть востребован в хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи. Разрабатываемый препарат будет эффективен для пациентов с трофическими язвами, длительно незаживающими ранами, а также с огнестрельными и осколочными ранами, отметили в научном институте.
"В настоящее время проверена антимикробная активность пептидомиметика КАМП-1. В ближайшие годы планируется начать сначала доклинические испытания на животных, а затем – клинические исследования. Вывод нового препарата в производство, по предварительным прогнозам, возможен в 2030 году", – добавили в ИЦиГ СО РАН.
Пробирки с кровью после центрифуги - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Российские ученые разрабатывают препарат из донорской плазмы крови
23 ноября, 09:00
 
НаукаРоссияРоссийская академия наукНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОбществоЗдоровьеИнститут цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала