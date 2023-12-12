https://ria.ru/20231212/mir-1915358843.html

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев - РИА Новости, 12.12.2023

Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир близок к ядерной катастрофе и необходима политическая воля, чтобы достичь прогресса в сфере... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:12

2023-12-12T17:12

2023-12-12T17:12

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846158519_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_0f62e66d0f731b7278bb1a11c40f5dcf.jpg

АСТАНА, 12 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир близок к ядерной катастрофе и необходима политическая воля, чтобы достичь прогресса в сфере ядерного разоружения. Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба", где в ходе своего выступления указал на "главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы". "Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании "Астана клуба" я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба. Первый президент Казахстана также отметил, что на фоне возможной ядерной эскалации в будущем вопросы нераспространения и разоружения требуют сегодня активизации всех участников антиядерного движения. "Как вы знаете, в марте 2019 года я добровольно сложил полномочия Президента Казахстана и сейчас не занимаю никаких постов. Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта", - сказал Назарбаев. В заключение он отметил, что наступает время диалога и уважительного партнерства, и у Казахстана накопился успешный опыт разрешения кризисов. Всем желающим узнать о перипетиях внешней политики Казахстана c первых лет независимости экс-глава республики посоветовал прочитать его мемуары "Моя жизнь. От зависимости к свободе". "Подробно о перипетиях внешней политики Казахстана за последние 30 лет вы можете узнать из моих мемуаров, вышедших в начале декабря. Книга вызвала большой интерес, и уже поступают предложения от зарубежных издателей по поводу ее перевода на английский. Думаю, что в скором времени книга будет доступна и более широкой мировой аудитории", - сказал Назарбаев. "Астана клуб" - это дискуссионная площадка с широким международным охватом, где политические лидеры и ведущие эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Евразийского региона. Первое его заседание было проведено в 2015 году.

https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html

https://ria.ru/20231207/ispytaniya-1914328224.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев