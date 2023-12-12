https://ria.ru/20231212/mir-1915358843.html
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев - РИА Новости, 12.12.2023
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир близок к ядерной катастрофе и необходима политическая воля, чтобы достичь прогресса в сфере... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:12
2023-12-12T17:12
2023-12-12T17:12
в мире
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нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 12 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир близок к ядерной катастрофе и необходима политическая воля, чтобы достичь прогресса в сфере ядерного разоружения. Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба", где в ходе своего выступления указал на "главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы". "Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании "Астана клуба" я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба. Первый президент Казахстана также отметил, что на фоне возможной ядерной эскалации в будущем вопросы нераспространения и разоружения требуют сегодня активизации всех участников антиядерного движения. "Как вы знаете, в марте 2019 года я добровольно сложил полномочия Президента Казахстана и сейчас не занимаю никаких постов. Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта", - сказал Назарбаев. В заключение он отметил, что наступает время диалога и уважительного партнерства, и у Казахстана накопился успешный опыт разрешения кризисов. Всем желающим узнать о перипетиях внешней политики Казахстана c первых лет независимости экс-глава республики посоветовал прочитать его мемуары "Моя жизнь. От зависимости к свободе". "Подробно о перипетиях внешней политики Казахстана за последние 30 лет вы можете узнать из моих мемуаров, вышедших в начале декабря. Книга вызвала большой интерес, и уже поступают предложения от зарубежных издателей по поводу ее перевода на английский. Думаю, что в скором времени книга будет доступна и более широкой мировой аудитории", - сказал Назарбаев. "Астана клуб" - это дискуссионная площадка с широким международным охватом, где политические лидеры и ведущие эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Евразийского региона. Первое его заседание было проведено в 2015 году.
https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
В мире, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
Мир как никогда близок к ядерной катастрофе, заявил Назарбаев
Нурсултан Назарбаев: мир как никогда близок к ядерной катастрофе
АСТАНА, 12 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир близок к ядерной катастрофе и необходима политическая воля, чтобы достичь прогресса в сфере ядерного разоружения.
Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба", где в ходе своего выступления указал на "главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы".
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«
"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании "Астана клуба" я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.
Первый президент Казахстана также отметил, что на фоне возможной ядерной эскалации в будущем вопросы нераспространения и разоружения требуют сегодня активизации всех участников антиядерного движения.
«
"Как вы знаете, в марте 2019 года я добровольно сложил полномочия Президента Казахстана и сейчас не занимаю никаких постов. Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта", - сказал Назарбаев.
В заключение он отметил, что наступает время диалога и уважительного партнерства, и у Казахстана накопился успешный опыт разрешения кризисов. Всем желающим узнать о перипетиях внешней политики Казахстана c первых лет независимости экс-глава республики посоветовал прочитать его мемуары "Моя жизнь. От зависимости к свободе". "Подробно о перипетиях внешней политики Казахстана за последние 30 лет вы можете узнать из моих мемуаров, вышедших в начале декабря. Книга вызвала большой интерес, и уже поступают предложения от зарубежных издателей по поводу ее перевода на английский. Думаю, что в скором времени книга будет доступна и более широкой мировой аудитории", - сказал Назарбаев.
"Астана клуб" - это дискуссионная площадка с широким международным охватом, где политические лидеры и ведущие эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Евразийского региона. Первое его заседание было проведено в 2015 году.
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