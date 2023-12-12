https://ria.ru/20231212/milokhin-1915337072.html

Мизулина заявила, что Милохин мог бы делать достойный контент для армии

Мизулина заявила, что Милохин мог бы делать достойный контент для армии - РИА Новости, 12.12.2023

Мизулина заявила, что Милохин мог бы делать достойный контент для армии

Блогер Даня Милохин мог бы делать достойный контент для российской армии, если бы отправился служить, заявила глава Лиги безопасного интернета, член... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:49

2023-12-12T15:49

2023-12-12T17:09

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Блогер Даня Милохин мог бы делать достойный контент для российской армии, если бы отправился служить, заявила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на встрече со студентами в Нижнем Новгороде. В сентябре Мизулина сообщила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. "Мы действительно направили письмо в министерство обороны, задали вопросы соответствующие <...> А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был <...> И то, вряд ли он оказался бы в строю - оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре <...> Чего бояться-то? Срочников же не отправляют на специальную военную операцию", - сказала Мизулина. На возражение одного из студентов, что "можно было быть помягче с лидером мнений, направить его на создание нужного контента", Мизулина заявила, что "мы и надеялись, что он пойдет в армию, приедет в военкомат". "Может, его бы и не призвали - кто его знает, какое у него состояние здоровья <...> И даже если б его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

https://ria.ru/20230228/milokhin-1854782861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, даня милохин, общество, вооруженные силы рф, лига безопасного интернета, новости шоу-бизнеса