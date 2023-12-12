https://ria.ru/20231212/makfa-1915291486.html

"Макфа" при поддержке РЭЦ выходит на новые рынки и нарастит экспорт в разы

"Макфа" при поддержке РЭЦ выходит на новые рынки и нарастит экспорт в разы - РИА Новости, 12.12.2023

"Макфа" при поддержке РЭЦ выходит на новые рынки и нарастит экспорт в разы

Один из крупнейших производителей макаронных изделий в России "Макфа" при поддержке Российского экспортного центра расширяет географию поставок и планирует в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:17

2023-12-12T13:17

2023-12-12T14:05

экономика

экспорт

макароны

производство

российский экспортный центр (рэц)

поставки

рынки

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Один из крупнейших производителей макаронных изделий в России "Макфа" при поддержке Российского экспортного центра расширяет географию поставок и планирует в ближайшие годы в разы увеличить экспорт, а также наращивать долю на рынке зарубежных стран, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В 2023 году "Макфа" расширила экспортные возможности, начав сотрудничество с крупными дистрибьюторами Королевства Саудовская Аравия и Ирана. В РЭЦ уточнили, что выйти на новые рынки компании помог знак качества Made In Russia, который РЭЦ помогает получить бесплатно при обращении. Так, при поддержке центра "Макфа" представила продукцию на постоянно действующем демонстрационно-дегустационном павильоне в Саудовской Аравии, что позволило ей завоевать сердца на этом важном экспортном рынке. А с помощью представительства РЭЦ и сервисов цифровой платформы "Мой экспорт" компания смогла выйти на рынок Ирана."Увеличение экспорта – это не только цифры, тонны, доллары. Страна должна гордиться брендами, произведенными в России. Российские продукты в мире могут и должны стать знаком качества", - отметил член совета директоров "Макфы" Валерий Юревич, напомнив, что "Макфа" является участником госпрограммы "Сделано в России" и уже несколько лет подтверждает сертификат с символом "Птички", позволяющий активно продвигать продукцию за рубежом."В планах руководства компании "Макфа" на ближайшие два-три года – наращивать долю на рынке зарубежных стран, в 2024-м году экспорт может вырасти в четыре раза", - говорится в сообщении РЭЦ."Продвижение на внешнем рынке продукции Makfa - это в первую очередь продвижение России. Мы вывозим не сырье, а готовый продукт, с добавочной стоимостью. Не просто макароны или муку, а макароны и муку Makfa", - рассказал управляющий компанией Антон Белоусов, отметив, что "Макфа" активно продвигает за рубежом и гречку как российский национальный продукт.Основная производственная площадка компании "Макфа" - город Челябинск, который заслуженно носит звание макаронной столицы России. "Макфа" – один из крупнейших в России производителей макаронных изделий, муки и круп. Продукцию бренда знают 98% россиян, она представлена во всех регионах страны – от Калининграда до Владивостока.При этом компания активно работает на международном рынке, продвигая российские продукты питания. Первая экспортная поставка была осуществлена в 2002 году - в Узбекистан. В 2009 году начался экспорт в дальнее зарубежье: первой страной стал Китай, куда начали поставлять фасованную муку. Стоит отметить, в Поднебесной мука Makfa весьма востребована – первые полгода после появления на рынке Китая продукция входила в ТОП-5 самых желанных подарков.Сегодня география поставок Makfa - 30 стран дальнего и ближнего зарубежья, и экспортный портфель компании продолжает расширяться. Компания "Макфа" выполняет поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению экспортных поставок агропромышленного комплекса, которые к концу 2024 года должны достигнуть 45 миллиардов долларов.Makfa представляет на мировом рынке качественные, экологически чистые продукты питания. В последние годы зарубежному рынку компания стремится предложить инновационную продукцию. Интересом пользуется линейка продуктов для здорового питания под торговой маркой Livingood. Макаронные изделия содержат полезные для здоровья добавки – бета-глюкан, гороховый изолят и кальций."Мы не делаем продукцию только для экспорта. Все, что продается в других странах, можно найти на прилавках российских магазинов. "Макфа" закрывает потребности внутреннего рынка, демонстрируя ежегодный рост. При этом стабильно высоким остается качество продукции", - сказал Белоусов.Впрочем, зарубежные рынки предъявляют свои требования. К примеру, для каждой страны разрабатывается дизайн упаковки.Серьезной поддержкой для установления внешнеэкономических связей и выхода на международный рынок являются инструменты государственной поддержки экспорта. Созданный при поддержке Правительства России Российский экспортный центр помогает производителям компенсировать затраты по логистике до портов и таможенных переходов. Для компаний, которые находятся в центре России, в том числе и для "Макфы", с недешевой логистикой, это существенная помощь. Кроме того, сегодня благодаря мерам господдержки продвигать качественные бренды стало проще: государство компенсирует до половины и более затрат на участие в международных выставках. Предлагается оформление льготных кредитов на закупку сырья в рамках программы поддержки Минсельхоза России.По итогам 2022 года компания "Макфа" стала победителем регионального конкурса "Экспортер года" в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса для крупного бизнеса в городе Москве, который также проводит "Российский экспортный центр". Кроме того, "Макфа" заняла второе место в дополнительной номинации "Новая география". В качестве награды компания получила от государства полмиллиона рублей на поддержку организации деловых поездок.Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр продвигает в партнерстве с Фондом Росконгресс.

https://ria.ru/20231204/agrologisticheskiy_kompleks-1913632178.html

https://ria.ru/20231207/podderzhka_eksporta-1914456163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, экспорт, макароны, производство, российский экспортный центр (рэц), поставки, рынки