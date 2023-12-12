https://ria.ru/20231212/kosachev-1915214148.html

Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев

Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев - РИА Новости, 12.12.2023

Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она в полной мере соответствует актуальной политической ситуации РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T06:55

2023-12-12T06:55

2023-12-12T06:55

россия

константин косачев

борис ельцин

совет федерации рф

день конституции в россии

политика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан. День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником. "Сегодня важный день для каждого гражданина России – День Конституции Российской Федерации, которая была поддержана россиянами на референдуме ровно 30 лет назад... Тогда страна пережила тяжелейший кризис своей государственности, приведший к силовому противостоянию между ветвями власти – Верховным советом и президентом России. Двенадцатого декабря была поставлена точка в этом кризисе, и началась совершенно новая эпоха в развитии государственно-политической системы страны", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что конституция гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы, единство правового и политического пространства страны. По словам сенатора, к 2020 году необходимо было зафиксировать многое из того, что "еще 30 лет назад казалось самоочевидным – преемственность в развитии государства, отстаивание исторической правды, роль русского языка и защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей". Также защиту института брака именно как союза мужчины и женщины, добавил он. Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, поздравил и ее жителей, и всех граждан России с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она сохранила "все самое важное из самого первого Основного Закона страны 1993 года, а сегодня в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан".

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915198135.html

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html

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россия, константин косачев, борис ельцин, совет федерации рф, день конституции в россии, политика