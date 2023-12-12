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Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев - РИА Новости, 12.12.2023
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06:55 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kosachev-1915214148.html
Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев
Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев - РИА Новости, 12.12.2023
Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она в полной мере соответствует актуальной политической ситуации РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:55
2023-12-12T06:55
россия
константин косачев
борис ельцин
совет федерации рф
день конституции в россии
политика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан. День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником. "Сегодня важный день для каждого гражданина России – День Конституции Российской Федерации, которая была поддержана россиянами на референдуме ровно 30 лет назад... Тогда страна пережила тяжелейший кризис своей государственности, приведший к силовому противостоянию между ветвями власти – Верховным советом и президентом России. Двенадцатого декабря была поставлена точка в этом кризисе, и началась совершенно новая эпоха в развитии государственно-политической системы страны", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что конституция гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы, единство правового и политического пространства страны. По словам сенатора, к 2020 году необходимо было зафиксировать многое из того, что "еще 30 лет назад казалось самоочевидным – преемственность в развитии государства, отстаивание исторической правды, роль русского языка и защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей". Также защиту института брака именно как союза мужчины и женщины, добавил он. Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, поздравил и ее жителей, и всех граждан России с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она сохранила "все самое важное из самого первого Основного Закона страны 1993 года, а сегодня в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан".
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915198135.html
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россия, константин косачев, борис ельцин, совет федерации рф, день конституции в россии, политика
Россия, Константин Косачев, Борис Ельцин, Совет Федерации РФ, День Конституции в России, Политика
Конституция России отвечает политической ситуации, заявил Косачев

Косачев: Конституция России в полной мере отвечает политической ситуации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан.
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.
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"Сегодня важный день для каждого гражданина России – День Конституции Российской Федерации, которая была поддержана россиянами на референдуме ровно 30 лет назад... Тогда страна пережила тяжелейший кризис своей государственности, приведший к силовому противостоянию между ветвями власти – Верховным советом и президентом России. Двенадцатого декабря была поставлена точка в этом кризисе, и началась совершенно новая эпоха в развитии государственно-политической системы страны", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что конституция гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы, единство правового и политического пространства страны. По словам сенатора, к 2020 году необходимо было зафиксировать многое из того, что "еще 30 лет назад казалось самоочевидным – преемственность в развитии государства, отстаивание исторической правды, роль русского языка и защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей". Также защиту института брака именно как союза мужчины и женщины, добавил он.
Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, поздравил и ее жителей, и всех граждан России с Днем Конституции РФ, подчеркнув, что она сохранила "все самое важное из самого первого Основного Закона страны 1993 года, а сегодня в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан".
Издание Конституции России с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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РоссияКонстантин КосачевБорис ЕльцинСовет Федерации РФДень Конституции в РоссииПолитика
 
 
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