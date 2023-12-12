https://ria.ru/20231212/kitay-1915314400.html

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань - РИА Новости, 12.12.2023

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань на прямых рейсах "Аэрофлота" и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:19

2023-12-12T15:19

2023-12-12T16:48

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань на прямых рейсах "Аэрофлота" и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.По данным ассоциации, участники рынка уже сформировали туры с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Санья.В Tez Tour рассказали РИА Новости, что недельный отдых с вылетом прямым рейсом 27 декабря и проживанием в отеле категории "четыре звезды" с завтраками стоит от 94 тысяч рублей на персону. "Пятерки" — от 103 тысяч рублей."Интурист" пока предлагает лишь наземные услуги на острове, но на днях также представит пакеты с перелетом. В конце января недельное проживание в "пятерке" с завтраками стоит от 30,5 тысяч рублей на двоих. К этой сумме нужно прибавить траты на дорогу.В Pac Group отметили, что недельный отдых на Хайнане в "четверке" с завтраками и индивидуальным трансфером обойдется в сумму от 108 тысяч рублей на двоих."Хайнань пользуется спросом у туристов, а с появлением прямой перевозки интерес к этим поездкам возрастет. Сейчас на острове начинается высокий сезон, температура воздуха около 27 градусов, вода — примерно 24 градуса. Пик спроса на это направление может продлиться до конца января", — сообщили в ассоциации.Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы на Хайнань на юге Китая. Сначала полеты будут выполняться раз в неделю — по средам, в дальнейшем добавится второй еженедельный рейс — по воскресеньям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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