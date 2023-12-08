"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань
"Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в провинцию Хайнань
Город Санья в провинции Хайнань . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном этапе полёты будут осуществляться один раз в неделю - по средам, в дальнейшем добавится второй еженедельный рейс - по воскресеньям, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям", - говорится в сообщении.
Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.