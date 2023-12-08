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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
18:56 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/reysy-1914701505.html
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань - РИА Новости, 08.12.2023
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:56
2023-12-08T18:56
туризм
аэрофлот
хайнань
новости - туризм
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном этапе полёты будут осуществляться один раз в неделю - по средам, в дальнейшем добавится второй еженедельный рейс - по воскресеньям, сообщил перевозчик."Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям", - говорится в сообщении.Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html
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аэрофлот, хайнань, новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Хайнань, Новости - Туризм
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань

"Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в провинцию Хайнань

CC BY 3.0 / Huangdan2060 / Город Санья в провинции Хайнань
Город Санья в провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
CC BY 3.0 / Huangdan2060 /
Город Санья в провинции Хайнань . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном этапе полёты будут осуществляться один раз в неделю - по средам, в дальнейшем добавится второй еженедельный рейс - по воскресеньям, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям", - говорится в сообщении.
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Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.
Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
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