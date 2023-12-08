https://ria.ru/20231208/reysy-1914701505.html

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань - РИА Новости, 08.12.2023

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:56

2023-12-08T18:56

2023-12-08T18:56

туризм

аэрофлот

хайнань

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156220/59/1562205915_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b28be20885567349fbba00273111429b.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запускает прямые рейсы из Москвы в город Санья провинции Хайнань на юге Китая, на первоначальном этапе полёты будут осуществляться один раз в неделю - по средам, в дальнейшем добавится второй еженедельный рейс - по воскресеньям, сообщил перевозчик."Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям", - говорится в сообщении.Курортный город Санья станет пятым пунктом КНР, в который "Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы. В действующем зимнем сезонном расписании группа выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, "Аэрофлот" возобновляет полёты в Гонконг с 23 декабря. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в Пекин и Харбин из Красноярска, Владивостока и Иркутска.Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html

https://ria.ru/20231208/kitay-1914633840.html

хайнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, хайнань, новости - туризм