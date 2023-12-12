https://ria.ru/20231212/kirienko-1915312632.html

Кириенко назвал госслужбу возможностью быстро получить бесценный опыт

Кириенко назвал госслужбу возможностью быстро получить бесценный опыт - РИА Новости, 12.12.2023

Кириенко назвал госслужбу возможностью быстро получить бесценный опыт

Приход на госслужбу - это возможность за маленький промежуток времени получить уникальный опыт, заявил первый заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:26

2023-12-12T14:26

2023-12-12T14:26

общество

россия

сергей кириенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Приход на госслужбу - это возможность за маленький промежуток времени получить уникальный опыт, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "На мой взгляд, одним из мотиваторов прихода на государственную службу является быстро получить уникальный опыт, кем бы ты потом ни работал…", - сказал он на торжественном подведении итогов программы "ГосСтарт" (Росмолодежь). Для многих людей, желающих пойти на госслужбу, также важен масштаб того, что они делают, добавил Кириенко.

https://ria.ru/20231212/zakon-1915291205.html

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общество, россия, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)