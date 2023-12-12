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Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023
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17:00 12.12.2023 (обновлено: 17:02 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kartofel-1915354640.html
Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году
Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году - РИА Новости, 12.12.2023
Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году
Минсельхоз РФ ожидает в 2023 году рекордный сбор картофеля в организованном секторе за последние 30 лет, оценивая его в 8,4 миллиона тонн, что на 15% выше, чем... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:00
2023-12-12T17:02
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает в 2023 году рекордный сбор картофеля в организованном секторе за последние 30 лет, оценивая его в 8,4 миллиона тонн, что на 15% выше, чем в 2022 году, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации по мерам защиты и обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции. "По картофелю в этом году планируем результат в 8,4 миллиона тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатели 2022 года на 15%", - сообщил Разин. Он напомнил, что в рамках федерального проекта по развитию картофелеводства и овощеводства заложено, что объем производства картофеля должен стабильно превышать 7,9 миллиона тонн. "В этом году мы этот показатель превысили. Но важно, чтобы и в следующие годы мы производили стабильный объем этой продукции, чтобы закрывать все внутренние потребности", - сказал замминистра. В 2022 году производство плодов и ягод в РФ выросло год к году на 20%, до 1,7 миллиона тонн, овощей открытого и защищенного грунта - более чем на 10%, до 5,6 миллиона тонн, и на 85, до 1,6 миллиона тонн, напомнил Разин, заметив, что и в текущем году министерство видит позитивную динамику практически по всем направлениям - в частности, по защищенному грунту планируется прирасти на 1-1,5%, до порядка 1,7 миллиона тонн. "Мы исходим из того, что в ближайшие 3-4 года у нас положительная динамика по производству тепличных овощей будет сохранена – на сегодняшний день нам позволяет это говорить и факт реализации 45 тепличных комплексов общей площадью более 400 гектаров, и это позволяет нам рассчитывать на увеличение объемов производства плюсом еще порядка 190 тысяч тонн", - сообщил замминистра.
https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
Минсельхоз ожидает рекордный урожай картофеля в 2023 году

Минсельхоз: РФ в 2023 году может получить рекордный урожай картофеля

© Фото : Freepik/wirestockКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Freepik/wirestock
Картофель . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает в 2023 году рекордный сбор картофеля в организованном секторе за последние 30 лет, оценивая его в 8,4 миллиона тонн, что на 15% выше, чем в 2022 году, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации по мерам защиты и обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции.
"По картофелю в этом году планируем результат в 8,4 миллиона тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатели 2022 года на 15%", - сообщил Разин.
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Он напомнил, что в рамках федерального проекта по развитию картофелеводства и овощеводства заложено, что объем производства картофеля должен стабильно превышать 7,9 миллиона тонн. "В этом году мы этот показатель превысили. Но важно, чтобы и в следующие годы мы производили стабильный объем этой продукции, чтобы закрывать все внутренние потребности", - сказал замминистра.
В 2022 году производство плодов и ягод в РФ выросло год к году на 20%, до 1,7 миллиона тонн, овощей открытого и защищенного грунта - более чем на 10%, до 5,6 миллиона тонн, и на 85, до 1,6 миллиона тонн, напомнил Разин, заметив, что и в текущем году министерство видит позитивную динамику практически по всем направлениям - в частности, по защищенному грунту планируется прирасти на 1-1,5%, до порядка 1,7 миллиона тонн.
"Мы исходим из того, что в ближайшие 3-4 года у нас положительная динамика по производству тепличных овощей будет сохранена – на сегодняшний день нам позволяет это говорить и факт реализации 45 тепличных комплексов общей площадью более 400 гектаров, и это позволяет нам рассчитывать на увеличение объемов производства плюсом еще порядка 190 тысяч тонн", - сообщил замминистра.
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