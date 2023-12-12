https://ria.ru/20231212/fpk-1915215495.html
ФПК планирует завершить переход на новую форму в 2024 году
ФПК планирует завершить переход на новую форму в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2023
ФПК планирует завершить переход на новую форму в 2024 году
Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует полностью перейти на новую форму в 2024 году, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:15
2023-12-12T07:15
2023-12-12T10:39
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует полностью перейти на новую форму в 2024 году, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов. "Мы постепенно переводим наших сотрудников на новую форму, стабильно получаем от производителя новые комплекты. Завершить процесс планируем в 2024 году", – прокомментировал он. Поставки комплектов формы нового модельного ряда начались в конце 2022 года. В первую очередь для сотрудников, которые работают в скоростных "Ласточках", а также фирменных и двухэтажных поездах, которые формируются в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. Также новую форму получили кассиры некоторых филиалов ФПК. Для ее изготовления используются высококачественные износостойкие материалы. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20231212/bilety-1915214942.html
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общество, экономика, технологии, самара, санкт-петербург, москва, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Экономика, Технологии, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
ФПК планирует завершить переход на новую форму в 2024 году
Федеральная пассажирская компания завершит переход на новую форму в 2024 году