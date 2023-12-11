https://ria.ru/20231211/zhertva-1915079109.html

В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра

В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра - РИА Новости, 11.12.2023

В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра

Дальневосточный леопард не является объектом охоты амурского тигра, но мог стать жертвой случайного нападения этой кошки или другого зверя, сообщила РИА Новости РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:31

2023-12-11T14:31

2023-12-11T14:31

россия

сергей арамилев

хабаровский край

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Дальневосточный леопард не является объектом охоты амурского тигра, но мог стать жертвой случайного нападения этой кошки или другого зверя, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник нацпарка "Земля леопарда" Дина Матюхина, комментируя информацию в соцсетях об убийстве одним краснокнижным хищником другого. В соцсетях опубликованы фотографии части туши дальневосточного леопарда и следа на снегу, предположительно, оставленного тигром. Утверждается, что тигр напал на леопарда, фото сделано охотником в приморской тайге. Место съёмки не называется. "Нельзя исключать того, что тигр мог поедать уже мёртвого леопарда или просто посещал останки леопарда, добытого другим хищником. Межвидовая агрессия в паре тигр-леопард является редкостью. При этом тигр воспринимает леопарда как конкурента, но не как объект целенаправленной охоты. Случаи нападения носят, скорее, случайный характер", - сказала Матюхина. По ее словам, по имеющимся материалам сложно судить о том, что произошло. "В нашем распоряжении несколько фото низкого качества, на которых отдельно след тигра и часть туши леопарда, но чтобы делать однозначные выводы, нужны тщательная экспертиза места происшествия и останков… Немаловажно, что останков и реальных очевидцев произошедшего пока не удалось найти. В случае, если у кого-то есть данные о месте и обстоятельствах случившегося, просьба обращаться к дежурному национального парка "Земля леопарда" по телефону +7 (914) 070-15-39", - отметила собеседница. Она добавила, что гибель леопарда будет проверяться с участием краевого УМВД, так как каждый случай гибели редкого краснокнижного зверя - это ЧП. В пресс-службе нацпарка РИА Новости уточнили, что по опубликованному фото нельзя понять, что это за особь леопарда. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев также сообщил РИА Новости, что по представленным материалам не понятно, стал ли тигр причиной гибели леопарда. "Он мог подходить к останкам. Нападения тигра на леопарда случаются, это не является редким явлением. В основном это может происходить с молодыми особями на безлесых пространствах. Если это лес, то леопард успевает спрятаться на дереве. Тигры лазят по деревьям, но им нужны крупные с большими ветками, и (лазят) на небольшую высоту. Тут у леопарда есть преимущество", - сказал Арамилев. Он отметил, что стратегия охотничьего поведения тигра связана тем, что он добывает жертв столько, сколько сможет съесть. При этом хищник нетерпим к пищевым конкурентам – волку, отчасти медведю, рыси, леопарду. И если тигр сталкивается с кем-то из них, то старается уничтожить. "Но с учетом того, что тигр и леопард эволюционно развивались вместе, это представители южной фауны, они могут уживаться, и стычки достаточно редки. И, таким образом, тигр на популяцию леопарда в полной мере не влияет. Урон, который он наносит, незначителен", - сказал собеседник. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, трех особей леопарда в этом году транслоцировали в Уссурийский заповедник. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231211/tigr-1914997041.html

https://ria.ru/20231208/pogonya-1914550569.html

https://ria.ru/20231204/sk-1913619958.html

россия

хабаровский край

амурская область

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россия, сергей арамилев, хабаровский край, амурская область