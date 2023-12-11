Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Свадебная церемония по ингушским традициям. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить на Кавказском инвестиционном форуме в мае 2024 года в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, принял участие в церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии. Вице-премьер назвал визитной карточкой региона необыкновенные по красоте пейзажи, древние исторические и природные памятники, целебные минеральные источники.
"Республика стала общим домом для десятков народов, которые сотни лет живут в мире и согласии, берегут культуру и традиции и славятся настоящим кавказским гостеприимством", – сказал он, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
Он особо подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в регионе.
Кроме того, Новак принял участие в церемонии открытия Дня Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие председатель правительства региона Муслим Хучиев, ведущие ученые, педагоги, предприниматели, деятели культуры и искусства региона. Вице-премьер посетил стенд Чеченской Республики, а также этнографическую выставку, посвященную традиционным ремеслам, живописи, успехам в области культуры и искусства региона. Он ознакомился с ходом реализации национальных программ и перспективами развития региона.
"Чеченская Республика – это один из наиболее самобытных регионов нашей страны. Здесь сосредоточено огромное количество памятников истории и архитектуры, в регионе сочетаются различные климатические зоны: горы и равнины, пышные леса, горные реки и озера. Столица Республики город Грозный за последние годы буквально расцвел. Сегодня это один из самых красивых, безопасных и комфортных для жизни городов России", - сказал Новак, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.
На стенде Республики Дагестан в рамках Дня региона были презентованы туристические маршруты региона. С приветственным словом выступил глава региона Сергей Меликов, посетивший стенд республики. Состоялись сольные концерты ведущих дагестанских танцевальных и певческих коллективов. На мероприятиях посетители узнали об основных туристических маршрутах региона, изучили древнейшие поселения республики и познакомились с уникальным этнокультурным разнообразием Дагестана.
Стенд Республики Северная Осетия-Алания посетил глава региона Сергей Меняйло. О богатствах и достопримечательностях Северной Осетии, ее туристическом потенциале, красоте природы и восстановлении переднеазиатских барсов рассказали на лекции "Северная Осетия – туристическая жемчужина Кавказа".
Посетителей Дня Республики Ингушетия ждали культурная и образовательная программы, презентация способов изучения ингушского языка и мастер-классы по народным ремеслам.
В рамках Дня Ставропольского края посетители смогли познакомиться с традициями региона, его туристическими и промышленными проектами и инвестиционными возможностями. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о перспективах развития региона и о предстоящем Кавказском инвестиционном форуме.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков также принял участие в Дне своего региона на выставке-форуме "Россия". Говоря о достижениях республики, он отметил, что они главным образом сосредоточены в области агропромышленного комплекса, промышленного производства, туризма и курортов, научно-образовательной и культурно-этнографической сферах.