Рейтинг@Mail.ru
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vystavka-1915048049.html
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ - РИА Новости, 11.12.2023
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ
На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:48
2023-12-11T12:48
выставка-форум "россия"
северо-кавказский федеральный округ
ставропольский край
александр новак
муслим хучиев
сергей меликов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915032447_0:289:3090:2028_1920x0_80_0_0_2068ca3a1db83f29bf0f9756f497f725.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить на Кавказском инвестиционном форуме в мае 2024 года в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба "Росконгресса". Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, принял участие в церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии. Вице-премьер назвал визитной карточкой региона необыкновенные по красоте пейзажи, древние исторические и природные памятники, целебные минеральные источники. "Республика стала общим домом для десятков народов, которые сотни лет живут в мире и согласии, берегут культуру и традиции и славятся настоящим кавказским гостеприимством", – сказал он, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Он особо подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Кроме того, Новак принял участие в церемонии открытия Дня Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие председатель правительства региона Муслим Хучиев, ведущие ученые, педагоги, предприниматели, деятели культуры и искусства региона. Вице-премьер посетил стенд Чеченской Республики, а также этнографическую выставку, посвященную традиционным ремеслам, живописи, успехам в области культуры и искусства региона. Он ознакомился с ходом реализации национальных программ и перспективами развития региона. "Чеченская Республика – это один из наиболее самобытных регионов нашей страны. Здесь сосредоточено огромное количество памятников истории и архитектуры, в регионе сочетаются различные климатические зоны: горы и равнины, пышные леса, горные реки и озера. Столица Республики город Грозный за последние годы буквально расцвел. Сегодня это один из самых красивых, безопасных и комфортных для жизни городов России", - сказал Новак, слова которого приводятся на сайте правительства РФ. На стенде Республики Дагестан в рамках Дня региона были презентованы туристические маршруты региона. С приветственным словом выступил глава региона Сергей Меликов, посетивший стенд республики. Состоялись сольные концерты ведущих дагестанских танцевальных и певческих коллективов. На мероприятиях посетители узнали об основных туристических маршрутах региона, изучили древнейшие поселения республики и познакомились с уникальным этнокультурным разнообразием Дагестана. Стенд Республики Северная Осетия-Алания посетил глава региона Сергей Меняйло. О богатствах и достопримечательностях Северной Осетии, ее туристическом потенциале, красоте природы и восстановлении переднеазиатских барсов рассказали на лекции "Северная Осетия – туристическая жемчужина Кавказа". Посетителей Дня Республики Ингушетия ждали культурная и образовательная программы, презентация способов изучения ингушского языка и мастер-классы по народным ремеслам. В рамках Дня Ставропольского края посетители смогли познакомиться с традициями региона, его туристическими и промышленными проектами и инвестиционными возможностями. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о перспективах развития региона и о предстоящем Кавказском инвестиционном форуме. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков также принял участие в Дне своего региона на выставке-форуме "Россия". Говоря о достижениях республики, он отметил, что они главным образом сосредоточены в области агропромышленного комплекса, промышленного производства, туризма и курортов, научно-образовательной и культурно-этнографической сферах.
https://ria.ru/20231211/molodozheny-1915010188.html
https://ria.ru/20231206/platok-rekordsmen-1914210480.html
https://ria.ru/20231208/nagrazhdenie-1914690940.html
https://ria.ru/20231208/premera-1914736816.html
северо-кавказский федеральный округ
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915032447_335:345:2597:2041_1920x0_80_0_0_86efdc975a2b79d6687bc1b840d54e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-кавказский федеральный округ, ставропольский край, александр новак, муслим хучиев, сергей меликов, россия
Выставка-форум "Россия", Северо-Кавказский Федеральный округ, Ставропольский край, Александр Новак, Муслим Хучиев, Сергей Меликов, Россия
Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ

Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСвадебная церемония по ингушским традициям
Свадебная церемония по ингушским традициям
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Свадебная церемония по ингушским традициям. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить на Кавказском инвестиционном форуме в мае 2024 года в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, принял участие в церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии. Вице-премьер назвал визитной карточкой региона необыкновенные по красоте пейзажи, древние исторические и природные памятники, целебные минеральные источники.
Обряд национальной башкирской свадьбы на выставке Россия
В Башкирии рассказали о судьбе молодоженов, потерявших жилищный сертификат
Вчера, 10:17
"Республика стала общим домом для десятков народов, которые сотни лет живут в мире и согласии, берегут культуру и традиции и славятся настоящим кавказским гостеприимством", – сказал он, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
Он особо подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в регионе.
Кроме того, Новак принял участие в церемонии открытия Дня Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие председатель правительства региона Муслим Хучиев, ведущие ученые, педагоги, предприниматели, деятели культуры и искусства региона. Вице-премьер посетил стенд Чеченской Республики, а также этнографическую выставку, посвященную традиционным ремеслам, живописи, успехам в области культуры и искусства региона. Он ознакомился с ходом реализации национальных программ и перспективами развития региона.
Пуховый флаг России, представленный на выставке-форуме Россия в День Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве
6 декабря, 19:37
"Чеченская Республика – это один из наиболее самобытных регионов нашей страны. Здесь сосредоточено огромное количество памятников истории и архитектуры, в регионе сочетаются различные климатические зоны: горы и равнины, пышные леса, горные реки и озера. Столица Республики город Грозный за последние годы буквально расцвел. Сегодня это один из самых красивых, безопасных и комфортных для жизни городов России", - сказал Новак, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.
На стенде Республики Дагестан в рамках Дня региона были презентованы туристические маршруты региона. С приветственным словом выступил глава региона Сергей Меликов, посетивший стенд республики. Состоялись сольные концерты ведущих дагестанских танцевальных и певческих коллективов. На мероприятиях посетители узнали об основных туристических маршрутах региона, изучили древнейшие поселения республики и познакомились с уникальным этнокультурным разнообразием Дагестана.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"
8 декабря, 18:28
Стенд Республики Северная Осетия-Алания посетил глава региона Сергей Меняйло. О богатствах и достопримечательностях Северной Осетии, ее туристическом потенциале, красоте природы и восстановлении переднеазиатских барсов рассказали на лекции "Северная Осетия – туристическая жемчужина Кавказа".
Посетителей Дня Республики Ингушетия ждали культурная и образовательная программы, презентация способов изучения ингушского языка и мастер-классы по народным ремеслам.
В рамках Дня Ставропольского края посетители смогли познакомиться с традициями региона, его туристическими и промышленными проектами и инвестиционными возможностями. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о перспективах развития региона и о предстоящем Кавказском инвестиционном форуме.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков также принял участие в Дне своего региона на выставке-форуме "Россия". Говоря о достижениях республики, он отметил, что они главным образом сосредоточены в области агропромышленного комплекса, промышленного производства, туризма и курортов, научно-образовательной и культурно-этнографической сферах.
Международная выставка-форум Россия
На выставке "Россия" прошла премьера фильма "Спасибо, родная!"
8 декабря, 23:27
 
Выставка-форум "Россия"Северо-Кавказский Федеральный округСтавропольский крайАлександр НовакМуслим ХучиевСергей МеликовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала