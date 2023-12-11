https://ria.ru/20231211/vystavka-1915048049.html

Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ

Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ - РИА Новости, 11.12.2023

Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа прошли на ВДНХ

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:48

2023-12-11T12:48

2023-12-11T12:48

выставка-форум "россия"

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

александр новак

муслим хучиев

сергей меликов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915032447_0:289:3090:2028_1920x0_80_0_0_2068ca3a1db83f29bf0f9756f497f725.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, стенды этих субъектов также можно будет посетить на Кавказском инвестиционном форуме в мае 2024 года в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба "Росконгресса". Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, принял участие в церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии. Вице-премьер назвал визитной карточкой региона необыкновенные по красоте пейзажи, древние исторические и природные памятники, целебные минеральные источники. "Республика стала общим домом для десятков народов, которые сотни лет живут в мире и согласии, берегут культуру и традиции и славятся настоящим кавказским гостеприимством", – сказал он, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Он особо подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Кроме того, Новак принял участие в церемонии открытия Дня Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие председатель правительства региона Муслим Хучиев, ведущие ученые, педагоги, предприниматели, деятели культуры и искусства региона. Вице-премьер посетил стенд Чеченской Республики, а также этнографическую выставку, посвященную традиционным ремеслам, живописи, успехам в области культуры и искусства региона. Он ознакомился с ходом реализации национальных программ и перспективами развития региона. "Чеченская Республика – это один из наиболее самобытных регионов нашей страны. Здесь сосредоточено огромное количество памятников истории и архитектуры, в регионе сочетаются различные климатические зоны: горы и равнины, пышные леса, горные реки и озера. Столица Республики город Грозный за последние годы буквально расцвел. Сегодня это один из самых красивых, безопасных и комфортных для жизни городов России", - сказал Новак, слова которого приводятся на сайте правительства РФ. На стенде Республики Дагестан в рамках Дня региона были презентованы туристические маршруты региона. С приветственным словом выступил глава региона Сергей Меликов, посетивший стенд республики. Состоялись сольные концерты ведущих дагестанских танцевальных и певческих коллективов. На мероприятиях посетители узнали об основных туристических маршрутах региона, изучили древнейшие поселения республики и познакомились с уникальным этнокультурным разнообразием Дагестана. Стенд Республики Северная Осетия-Алания посетил глава региона Сергей Меняйло. О богатствах и достопримечательностях Северной Осетии, ее туристическом потенциале, красоте природы и восстановлении переднеазиатских барсов рассказали на лекции "Северная Осетия – туристическая жемчужина Кавказа". Посетителей Дня Республики Ингушетия ждали культурная и образовательная программы, презентация способов изучения ингушского языка и мастер-классы по народным ремеслам. В рамках Дня Ставропольского края посетители смогли познакомиться с традициями региона, его туристическими и промышленными проектами и инвестиционными возможностями. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о перспективах развития региона и о предстоящем Кавказском инвестиционном форуме. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков также принял участие в Дне своего региона на выставке-форуме "Россия". Говоря о достижениях республики, он отметил, что они главным образом сосредоточены в области агропромышленного комплекса, промышленного производства, туризма и курортов, научно-образовательной и культурно-этнографической сферах.

https://ria.ru/20231211/molodozheny-1915010188.html

https://ria.ru/20231206/platok-rekordsmen-1914210480.html

https://ria.ru/20231208/nagrazhdenie-1914690940.html

https://ria.ru/20231208/premera-1914736816.html

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северо-кавказский федеральный округ, ставропольский край, александр новак, муслим хучиев, сергей меликов, россия