https://ria.ru/20231211/vybory-1915057973.html

ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023

ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

Выборы президента пройдут в новых регионах России, несмотря на военное положение, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания ЦИК. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:36

2023-12-11T13:36

2023-12-11T14:26

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Выборы президента пройдут в новых регионах России, несмотря на военное положение, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания ЦИК.Члены комиссии приняли такое решение после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей."Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — объявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.По его словам, комиссия готова к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых регионах России. "Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах. — Прим. ред.), — она будет иметь позитивное развитие. У меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", — добавил Булаев.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.В конце мая Владимир Путин подписал федеральный закон, снимающий запрет на проведение выборов и референдумов в регионах России, где действует военное положение.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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