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ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023
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13:36 11.12.2023 (обновлено: 14:26 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vybory-1915057973.html
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
Выборы президента пройдут в новых регионах России, несмотря на военное положение, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания ЦИК. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:36
2023-12-11T14:26
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Выборы президента пройдут в новых регионах России, несмотря на военное положение, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания ЦИК.Члены комиссии приняли такое решение после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей."Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — объявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.По его словам, комиссия готова к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых регионах России. &quot;Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах. — Прим. ред.), — она будет иметь позитивное развитие. У меня нет сомнений, что вместе с ней справимся&quot;, — добавил Булаев.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.В конце мая Владимир Путин подписал федеральный закон, снимающий запрет на проведение выборов и референдумов в регионах России, где действует военное положение.
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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цик рф, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , общество, николай булаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
ЦИК РФ, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Общество, Николай Булаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах

ЦИК: в новых регионах пройдет голосование на выборах президента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Выборы президента пройдут в новых регионах России, несмотря на военное положение, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания ЦИК.
Члены комиссии приняли такое решение после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«
"Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — объявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, комиссия готова к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых регионах России.
«

"Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах. — Прим. ред.), — она будет иметь позитивное развитие. У меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", — добавил Булаев.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
В конце мая Владимир Путин подписал федеральный закон, снимающий запрет на проведение выборов и референдумов в регионах России, где действует военное положение.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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ЦИК РФПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьОбществоНиколай БулаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФ
 
 
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