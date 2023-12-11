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Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов в Пулково - РИА Новости, 11.12.2023
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15:06 11.12.2023 (обновлено: 16:33 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vremya-1915089243.html
Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов в Пулково
Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов в Пулково - РИА Новости, 11.12.2023
Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов в Пулково
Проект "Мобильные бригады", реализуемый в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, позволяет сократить или полностью избежать задержек рейсов на вылет, сообщила... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:06
2023-12-11T16:33
санкт-петербург
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технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Проект "Мобильные бригады", реализуемый в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, позволяет сократить или полностью избежать задержек рейсов на вылет, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Проект "Мобильные бригады" направлен на сокращение времени обслуживания воздушных судов. "По запросу авиакомпаний обслуживание рейсов с поздним прибытием обеспечивает мобильная бригада, работающая в ускоренном режиме. Сервис позволяет сократить или полностью избежать задержек рейсов на вылет", - говорится в сообщении. В рамках проекта сформированы 12 мобильных бригад по 20 специалистов, которые проходят специальное обучение. За 6 месяцев удалось уменьшить время обслуживания воздушных судов на 8 минут. Отмечается, что одной из первых сервис протестировала авиакомпания Smartavia. "С момента запуска услуги "Мобильные бригады" авиакомпания Smartavia выполнила более 4400 рейсов в аэропорту "Пулково" и воспользовалась этой услугой около 200 раз. В результате время оборота самолетов в среднем было сокращено на 15%, что позволило выполнить рейсы точно по расписанию. В перспективе мы надеемся на снижение времени оборота воздушных судов для всех наших рейсов, которые выполняются на регулярной основе", – отметил начальник комплекса по обеспечению перевозок авиакомпании Smartavia Анатолий Степанов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что благодаря запуску сервиса, удалось сократить время обслуживания 55% рейсов с поздним прибытием."Мы сократили среднее время оборота воздушных судов для Smartavia с 51 до 43 минут и ожидаем дальнейшее снижение показателя. Запуск проекта позволил уменьшить время ожидания рейса пассажирами и оптимизировать использование ресурсов аэропорта", – отметил директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павел Кушниренко.
https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914472153.html
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), технологии, общество
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Технологии, Общество
Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов в Пулково

Проект "Мобильные бригады" позволил сократить задержки рейсов на вылет в Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтойки регистрации в аэропорту "Пулково"
Стойки регистрации в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стойки регистрации в аэропорту "Пулково". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Проект "Мобильные бригады", реализуемый в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, позволяет сократить или полностью избежать задержек рейсов на вылет, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Проект "Мобильные бригады" направлен на сокращение времени обслуживания воздушных судов.
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"По запросу авиакомпаний обслуживание рейсов с поздним прибытием обеспечивает мобильная бригада, работающая в ускоренном режиме. Сервис позволяет сократить или полностью избежать задержек рейсов на вылет", - говорится в сообщении.
В рамках проекта сформированы 12 мобильных бригад по 20 специалистов, которые проходят специальное обучение. За 6 месяцев удалось уменьшить время обслуживания воздушных судов на 8 минут.
Отмечается, что одной из первых сервис протестировала авиакомпания Smartavia.
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"С момента запуска услуги "Мобильные бригады" авиакомпания Smartavia выполнила более 4400 рейсов в аэропорту "Пулково" и воспользовалась этой услугой около 200 раз. В результате время оборота самолетов в среднем было сокращено на 15%, что позволило выполнить рейсы точно по расписанию. В перспективе мы надеемся на снижение времени оборота воздушных судов для всех наших рейсов, которые выполняются на регулярной основе", – отметил начальник комплекса по обеспечению перевозок авиакомпании Smartavia Анатолий Степанов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что благодаря запуску сервиса, удалось сократить время обслуживания 55% рейсов с поздним прибытием.
"Мы сократили среднее время оборота воздушных судов для Smartavia с 51 до 43 минут и ожидаем дальнейшее снижение показателя. Запуск проекта позволил уменьшить время ожидания рейса пассажирами и оптимизировать использование ресурсов аэропорта", – отметил директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павел Кушниренко.
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