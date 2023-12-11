https://ria.ru/20231211/vrach-1914987513.html

Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен

Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен - РИА Новости, 11.12.2023

Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен

Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T03:24

2023-12-11T03:24

2023-12-11T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Украинский президент написал, что Киев "рассчитывает на положительное решение" по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также на начало переговоров о вступлении в Евросоюз"Два нациста любят друг друга", — заметил Father Jack's Trousers."Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал", — высмеял Зеленского MehThinks."А ты рассказал ей про свой шоппинг в Штатах, где ты потратил миллионы?" — спросил Dr.hc. Datenpapst."Никаких больше денег для Украины и ее продажного президента!!! Он все равно потратит их на наркотики", — потребовал Gabe."Гоните попрошайку с порога..." — призвал Rustam SW."Тебе не нужно регулярно общаться с гинекологом (если ты, конечно, не того...)" — отметил yuranesumy.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914962572.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914851862.html

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в мире, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз