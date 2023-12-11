Рейтинг@Mail.ru
Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 11.12.2023 (обновлено: 07:35 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vrach-1914987513.html
Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен
Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен - РИА Новости, 11.12.2023
Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен
Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T03:24
2023-12-11T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853330482_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_23b3e157e0b57b01f8f0428fca2c1b85.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Украинский президент написал, что Киев "рассчитывает на положительное решение" по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также на начало переговоров о вступлении в Евросоюз"Два нациста любят друг друга", — заметил Father Jack's Trousers."Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал", — высмеял Зеленского MehThinks."А ты рассказал ей про свой шоппинг в Штатах, где ты потратил миллионы?" — спросил Dr.hc. Datenpapst."Никаких больше денег для Украины и ее продажного президента!!! Он все равно потратит их на наркотики", — потребовал Gabe."Гоните попрошайку с порога..." — призвал Rustam SW.&quot;Тебе не нужно регулярно общаться с гинекологом (если ты, конечно, не того...)&quot; — отметил yuranesumy.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914962572.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914851862.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853330482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8163ba69d8293b19d71fc080d5ba3263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Украинский президент написал, что Киев "рассчитывает на положительное решение" по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также на начало переговоров о вступлении в Евросоюз
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается
02:30
«
"Два нациста любят друг друга", — заметил Father Jack's Trousers.
"Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал", — высмеял Зеленского MehThinks.
"А ты рассказал ей про свой шоппинг в Штатах, где ты потратил миллионы?" — спросил Dr.hc. Datenpapst.
"Никаких больше денег для Украины и ее продажного президента!!! Он все равно потратит их на наркотики", — потребовал Gabe.
"Гоните попрошайку с порога..." — призвал Rustam SW.
«

"Тебе не нужно регулярно общаться с гинекологом (если ты, конечно, не того...)" — отметил yuranesumy.

Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
"Тотальная катастрофа". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве
Вчера, 20:16
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
"Продолжают наступать". Зеленского заподозрили в новом маневре
9 декабря, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала