Ошибся врачом. В Сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Украинский президент написал, что Киев "рассчитывает на положительное решение" по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также на начало переговоров о вступлении в Евросоюз
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"Два нациста любят друг друга", — заметил Father Jack's Trousers.
"Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал", — высмеял Зеленского MehThinks.
"А ты рассказал ей про свой шоппинг в Штатах, где ты потратил миллионы?" — спросил Dr.hc. Datenpapst.
"Никаких больше денег для Украины и ее продажного президента!!! Он все равно потратит их на наркотики", — потребовал Gabe.
"Гоните попрошайку с порога..." — призвал Rustam SW.
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"Тебе не нужно регулярно общаться с гинекологом (если ты, конечно, не того...)" — отметил yuranesumy.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.