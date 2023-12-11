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"У него все карты": в Польше признали триумф Путина - РИА Новости, 11.12.2023
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16:15 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html
"У него все карты": в Польше признали триумф Путина
"У него все карты": в Польше признали триумф Путина - РИА Новости, 11.12.2023
"У него все карты": в Польше признали триумф Путина
Торжественный прием президента России Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву продемонстрировали... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:15
2023-12-11T16:15
польша
россия
саудовская аравия
владимир путин
артем жога
gazeta wyborcza
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Торжественный прием президента России Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву продемонстрировали миру, что ни о какой изоляции российского лидера не может быть и речи, пишет польская газета Gazeta Wyborcza."Какая изоляция, какой ордер на арест? Путин в игре и именно он раздает карты", — отметило издание.Помимо этого, благодаря грамотной политике президента российская экономика растет вопреки санкциям, говорится в материале. Все это дает Владимиру Путину триумфальный старт в предстоящей предвыборной кампании, добавили в публикации."Страна справилась с трудностями, она успешно развивается, в то время как те, кто ввел санкции, мучаются от застоя или даже рецессии", — подчеркнул автор статьи.Ранее президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html
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польша, россия, саудовская аравия, владимир путин, артем жога, gazeta wyborcza, совет федерации рф
Польша, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Артем Жога, Gazeta Wyborcza, Совет Федерации РФ
"У него все карты": в Польше признали триумф Путина

Gazeta Wyborcza: Владимир Путин начнет свою президентскую кампанию триумфатором

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек РИА Новости. Торжественный прием президента России Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву продемонстрировали миру, что ни о какой изоляции российского лидера не может быть и речи, пишет польская газета Gazeta Wyborcza.
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"Какая изоляция, какой ордер на арест? Путин в игре и именно он раздает карты", — отметило издание.
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Помимо этого, благодаря грамотной политике президента российская экономика растет вопреки санкциям, говорится в материале. Все это дает Владимиру Путину триумфальный старт в предстоящей предвыборной кампании, добавили в публикации.
"Страна справилась с трудностями, она успешно развивается, в то время как те, кто ввел санкции, мучаются от застоя или даже рецессии", — подчеркнул автор статьи.
Ранее президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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