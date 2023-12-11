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Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили - РИА Новости, 11.12.2023
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15:05 11.12.2023 (обновлено: 15:37 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/trassa-1915088958.html
Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили
Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили - РИА Новости, 11.12.2023
Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили
Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:05
2023-12-11T15:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации. "Следующая это Москва-Казань-Екатеринбург. Проектирование по первому участку Москва- Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", – сказал он.На текущий момент утверждено создание национальной сети высокоскоростного движения протяженностью 3,75 тысячи километров, которая охватывает около 80% населения России. Основными проектами являются создание линий между Москвой и Санкт-Петербургом, также трассы между Москвой, Казанью и Екатеринбургом, третьим проектом ВСМ является магистраль между столицей, Воронежем, Ростовом-на-Дону и Адлером.Новым проектом в создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является трасса Москва-Минск. По словам Тони, российская часть трассы уже внесена в схему территориального планирования."Сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке этого проекта", – заключил замглавы РЖД.
https://ria.ru/20231002/belozerov-1899455194.html
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казань, москва, ржд, россия, совет федерации рф
Казань, Москва, РЖД, Россия, Совет Федерации РФ
Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили

В РЖД сообщили о завершении проектирования участка трассы ВСМ Москва-Казань

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие Информационного центра ВСМ "Москва – Казань"
Открытие Информационного центра ВСМ Москва – Казань - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Открытие Информационного центра ВСМ "Москва – Казань". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.
«
"Следующая это Москва-Казань-Екатеринбург. Проектирование по первому участку Москва- Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", – сказал он.
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На текущий момент утверждено создание национальной сети высокоскоростного движения протяженностью 3,75 тысячи километров, которая охватывает около 80% населения России. Основными проектами являются создание линий между Москвой и Санкт-Петербургом, также трассы между Москвой, Казанью и Екатеринбургом, третьим проектом ВСМ является магистраль между столицей, Воронежем, Ростовом-на-Дону и Адлером.
Новым проектом в создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является трасса Москва-Минск. По словам Тони, российская часть трассы уже внесена в схему территориального планирования.
«
"Сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке этого проекта", – заключил замглавы РЖД.
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