https://ria.ru/20231211/trassa-1915088958.html

Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили

Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили - РИА Новости, 11.12.2023

Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили

Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:05

2023-12-11T15:05

2023-12-11T15:37

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации. "Следующая это Москва-Казань-Екатеринбург. Проектирование по первому участку Москва- Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", – сказал он.На текущий момент утверждено создание национальной сети высокоскоростного движения протяженностью 3,75 тысячи километров, которая охватывает около 80% населения России. Основными проектами являются создание линий между Москвой и Санкт-Петербургом, также трассы между Москвой, Казанью и Екатеринбургом, третьим проектом ВСМ является магистраль между столицей, Воронежем, Ростовом-на-Дону и Адлером.Новым проектом в создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является трасса Москва-Минск. По словам Тони, российская часть трассы уже внесена в схему территориального планирования."Сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке этого проекта", – заключил замглавы РЖД.

https://ria.ru/20231002/belozerov-1899455194.html

https://ria.ru/20231016/bochkarev-1903006777.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, москва, ржд, россия, совет федерации рф