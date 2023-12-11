https://ria.ru/20231211/tigr-1914997041.html
В Приамурье тигр напал на двух собак
В Приамурье тигр напал на двух собак - РИА Новости, 11.12.2023
В Приамурье тигр напал на двух собак
Тигр напал на двух собак в селе Вольное Архаринского района Приамурья, местные жители напуганы, рассказал РИА Новости заместитель начальника управления по... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:31
2023-12-11T08:31
2023-12-11T08:31
архаринский район
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Тигр напал на двух собак в селе Вольное Архаринского района Приамурья, местные жители напуганы, рассказал РИА Новости заместитель начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Валерий Погасиенко. "Село Вольное Архаринского района, девятого числа тигр задавил две собаки. Одну унёс, одну - оставил на месте. Выехала группа наших специалистов", - рассказал собеседник агентства. По словам Погасиенко, дом находится на краю села, прямо на берегу Архаринской протоки, где охотятся тигры. Собаки были привязаны за двором. "Это оказалось лёгкой добычей для тигра, прыгнул на берег - вот они, собаки. Ну да, шума наделал, конечно", - отметил специалист. Как написала в своем официальном Telegram-канале глава муниципалитета Татьяна Шутрина, тигр держит в страхе жителей сел Михайловка, Вольное, Иннокентьевка. "Краснокнижное животное таскает собак жителей этих сёл, а после следы тигра неоднократно появляются на окраинах населенных пунктов, недалеко от домов. По словам людей, так близко к ним зверь еще никогда не подходил. Будьте бдительны", - написала глава. Специалисты управления оповестили местных жителей о происшествии и мерах предосторожности. Сотрудники дежурили два дня в селе, попросили содержать собак на цепи, напомнили правила содержания домашних животных, и о том, как себя вести при встрече с тигром. Есть предположение, что нападение совершили подросшие дети тигрицы Елены, скорее всего самец, отметил Погасиенко. Тигрицу Елену вернули в дикую природу в 2019 году после курса реабилитации вместе с ее "братом" Павликом. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике в Архаринском районе Приамурья и очень редко выходит за его границы. В ноябре текущего года её уже подросших тигрят – самочку и самца - впервые удалось зафиксировать с помощью фотоловушки.
https://ria.ru/20231208/pogonya-1914550569.html
https://ria.ru/20231204/sk-1913619958.html
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архаринский район, амурская область, происшествия
Архаринский район, Амурская область, Происшествия
В Приамурье тигр напал на двух собак
В селе Архаринского района Приамурья тигр напал на двух собак
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Тигр напал на двух собак в селе Вольное Архаринского района Приамурья, местные жители напуганы, рассказал РИА Новости заместитель начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Валерий Погасиенко.
«
"Село Вольное Архаринского района, девятого числа тигр задавил две собаки. Одну унёс, одну - оставил на месте. Выехала группа наших специалистов", - рассказал собеседник агентства.
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По словам Погасиенко, дом находится на краю села, прямо на берегу Архаринской протоки, где охотятся тигры. Собаки были привязаны за двором.
"Это оказалось лёгкой добычей для тигра, прыгнул на берег - вот они, собаки. Ну да, шума наделал, конечно", - отметил специалист.
Как написала в своем официальном Telegram-канале глава муниципалитета Татьяна Шутрина, тигр держит в страхе жителей сел Михайловка, Вольное, Иннокентьевка.
"Краснокнижное животное таскает собак жителей этих сёл, а после следы тигра неоднократно появляются на окраинах населенных пунктов, недалеко от домов. По словам людей, так близко к ним зверь еще никогда не подходил. Будьте бдительны", - написала глава.
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Специалисты управления оповестили местных жителей о происшествии и мерах предосторожности. Сотрудники дежурили два дня в селе, попросили содержать собак на цепи, напомнили правила содержания домашних животных, и о том, как себя вести при встрече с тигром.
Есть предположение, что нападение совершили подросшие дети тигрицы Елены, скорее всего самец, отметил Погасиенко.
Тигрицу Елену вернули в дикую природу в 2019 году после курса реабилитации вместе с ее "братом" Павликом. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике в Архаринском районе Приамурья и очень редко выходит за его границы. В ноябре текущего года её уже подросших тигрят – самочку и самца - впервые удалось зафиксировать с помощью фотоловушки.