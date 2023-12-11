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SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду" - РИА Новости, 11.12.2023
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Шоубиз
 
13:03 11.12.2023 (обновлено: 13:08 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/shaman-1915041152.html
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду" - РИА Новости, 11.12.2023
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"
Певец SHAMAN проиграл на вокальном шоу "Перепой звезду!" со счетом 5:0 преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:03
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певец SHAMAN проиграл на вокальном шоу "Перепой звезду!" со счетом 5:0 преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной.&quot;Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется &quot;Перепой звезду!&quot;. Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось&quot;, — SHAMAN.Певец и 24-летняя учительница спели композицию "Ты моя". Песню начал SHAMAN, вторую часть куплета исполнила девушка, а припев прозвучал дуэтом.Пять судей проекта — Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева — единогласно отдали голоса преподавательнице. В программе "Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше. На сцену с любителями выходят такие артисты, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и другие.
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шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , егор кончаловский (георгий михалков), надежда михалкова, екатеринбург, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Егор Кончаловский (Георгий Михалков), Надежда Михалкова, Екатеринбург, Знаменитости
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"

SHAMAN проиграл учительнице со счетом 5:0 на вокальном шоу "Перепой звезду"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на праздничном концерте Одна страна, одна семья, одна Россия! на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певец SHAMAN проиграл на вокальном шоу "Перепой звезду!" со счетом 5:0 преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной.
«

"Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется "Перепой звезду!". Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось", — SHAMAN.

Певец и 24-летняя учительница спели композицию "Ты моя". Песню начал SHAMAN, вторую часть куплета исполнила девушка, а припев прозвучал дуэтом.
Пять судей проекта — Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева — единогласно отдали голоса преподавательнице.
В программе "Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше.
На сцену с любителями выходят такие артисты, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и другие.
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ШоубизШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаSHAMAN (Ярослав Дронов)Егор Кончаловский (Георгий Михалков)Надежда МихалковаЕкатеринбургЗнаменитости
 
 
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