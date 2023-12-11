https://ria.ru/20231211/shaman-1915041152.html
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду" - РИА Новости, 11.12.2023
SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"
Певец SHAMAN проиграл на вокальном шоу "Перепой звезду!" со счетом 5:0 преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:03
2023-12-11T13:03
2023-12-11T13:08
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певец SHAMAN проиграл на вокальном шоу "Перепой звезду!" со счетом 5:0 преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной."Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется "Перепой звезду!". Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось", — SHAMAN.Певец и 24-летняя учительница спели композицию "Ты моя". Песню начал SHAMAN, вторую часть куплета исполнила девушка, а припев прозвучал дуэтом.Пять судей проекта — Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева — единогласно отдали голоса преподавательнице. В программе "Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше. На сцену с любителями выходят такие артисты, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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SHAMAN всухую проиграл учительнице на вокальном шоу "Перепой звезду"
SHAMAN проиграл учительнице со счетом 5:0 на вокальном шоу "Перепой звезду"